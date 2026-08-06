구글 ‘전설’도 떠났다…AI 인력이탈 가속에 조직개편 나선 알파벳

구글의 인공지능(AI) 기술 기반을 구축한 ‘전설적 엔지니어’ 제프 딘이 27년 만에 구글을 퇴사한다. 구글 AI 주축 연구진들도 딘과 함께 자리를 옮기면서 인재 유출이 심해지는 모양새다. 알파벳은 AI 연구와 모델 상용화 조직 리더를 분리하는 대규모 조직개편에 나섰다.

5일(현지시간) 로이터 등에 따르면 딘은 회사를 떠나 AI 연구자동화를 목표로 하는 ‘디스커버리 루프’를 창업한다. 산제이 게마와트, 오리올 비냘스, 꿕레 등 구글의 주요 AI 연구자들도 함께 이동한다. 구글은 디스커버리 루프에 자금과 컴퓨팅 용량을 지원하기로 했다.

딘은 현재 구글 검색·클라우드 컴퓨팅의 기반인 ‘대규모 분산컴퓨팅 시스템’을 개발한 인물이다. 2011년에는 구글 브레인을 설립하며 사내 연구를 주도했다. 딘은 비날스·노암 셰지어 등과 구글의 주력 AI 모델인 ‘제미나이’ 개발을 공동 지휘하기도 했다. 그러나 노암 셰지어는 지난 6월 오픈AI로 자리를 옮겼고, 딘과 비냘스도 회사를 떠나면서 제미나이 주축 연구진들이 대거 이탈하게 됐다. 앞서 노벨화학상 수상자인 존 점퍼도 경쟁사인 앤트로픽으로 이직했다.

이번 인력 이탈이 신규 AI 모델 출시 지연 등 구글 내 AI 전략의 난맥상을 드러낸다는 평가가 나온다. 최근 오픈AI와 앤트로픽이 1~2개월 간격으로 신규 모델을 내놓으며 선두 경쟁을 벌이고 있는 반면, 구글은 지난 6월 공개 예정이었던 제미나이 3.5 프로 모델의 출시를 연기했다. 코딩 능력 등에서 원하는 수준에 도달하지 못한 것이 영향을 미친 것으로 알려졌다.

알파벳은 이날 AI 연구조직인 딥마인드의 조직 개편을 발표하며 분위기 쇄신에 나섰다. 데미스 하사비스는 구글 딥마인드 최고경영자(CEO)에서 물러나 딥마인드 회장과 신설된 알파벳 수석과학자를 맡게 된다. 하사비스는 AI 신약개발과 범용인공지능(AGI)과 같은 중장기 연구에 집중하기로 했다. 딥마인드의 일상 경영과 제미나이 개발은 최고기술책임자(CTO)였던 코레이 카부츠추오글루가 맡는다. 그는 알파벳 최고 AI 아키텍트 역할도 겸한다.

이번 개편은 모델 상용화에 방점을 찍은 개편이라는 분석이 나온다. 핵심 인력 이탈 속에서 개발 조직의 실행력을 강화하려는 움직임으로도 풀이된다. 한 구글클라우드 고위관계자는 “카부츠추오글루의 승진이 상용화 진전에 도움이 될 조치”라고 로이터에 전했다.