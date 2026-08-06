온열질환 사망자 10명 중 6~7명은 80세 이상···집 안 발생률도 3배

올해 온열질환으로 숨진 사람 10명 가운데 7명은 80세 이상 고령층인 것으로 나타났다. 80세 이상은 다른 연령층보다 집 안에서 온열질환이 발생하는 비율이 약 3배 높아 각별한 주의가 요구된다.

보건복지부는 질병관리청의 온열질환 응급실감시체계 운영 결과, 80세 이상 고령층에서 추정 사망자가 집중적으로 발생하고 있다고 6일 밝혔다.

지난 5월15일부터 이달 4일까지 전국 응급실에 신고된 온열질환자는 모두 2441명이었다. 이 가운데 65세 이상은 825명(33.8%), 80세 이상은 300명(12.3%)이었다. 연령별 환자 수 자체는 60대가 450명(18.4%)으로 가장 많았지만, 인구 10만명당 발생률은 80세 이상이 12.5명으로 전 연령대 가운데 가장 높았다. 이어 70대(7.4명), 60대(5.8명) 순이었다.

같은 기간 발생한 온열질환 추정 사망자는 모두 21명으로, 이 가운데 13명(61.9%)이 80세 이상이었다. 65세 이상으로 범위를 넓히면 17명으로 전체의 81%를 차지한다.

발생 장소를 보면 80세 이상 고령층은 집에서 온열질환이 발생한 비율이 전체 연령의 약 3배에 달해 실내 역시 안전지대가 아닌 것으로 나타났다.

전체 온열질환자는 실외 작업장(25.6%)에서 가장 많이 발생했고 논밭(13.3%), 길가(12.2%), 집(7.0%)이 뒤를 이었다. 반면 80세 이상에서는 논밭(27.7%)에 이어 길가(19.7%), 집(18.0%) 순으로 나타났다. 집에서 발생한 비율은 전체 연령층보다 약 2.6배 높았다.

복지부는 고령자의 경우 체온 조절 능력이 떨어지고 온열질환 초기 증상을 스스로 인지하기 어려워 상태가 빠르게 악화할 수 있다고 설명했다. 폭염특보가 내려지면 한낮 논밭이나 비닐하우스 작업, 장시간 외출을 피하고 갈증을 느끼지 않더라도 수분을 자주 섭취해야 한다고 안내했다. 또 집 안에서도 에어컨 등 냉방기기를 적극 활용해 실내를 시원하게 유지하는 것이 중요하다고 강조했다.