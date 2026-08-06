롯데백화점 겨울 ‘크리스마스 마켓’ 이은 여름 ‘서머마켓’ 첫선

“뜨거운 여름날 초대형 오아시스가 잠실에 들어선다.”

롯데백화점이 올여름 잠실에 또 하나의 시그니처 행사인 ‘롯데타운 서머마켓’을 처음 선보인다. 겨울 대표 행사인 ‘롯데타운 크리스마스 마켓’에 이은 여름 대표 행사로 정례화한다는 계획이다.

6일 롯데백화점에 따르면 서머마켓은 오는 16일부터 31일까지 서울 송파구 롯데월드타워 잔디광장에서 1322㎡(약 400평) 규모로 열린다. 주제는 ‘포켓몬 메가페스타 2026:포켓몬 별빛낙원’이다. 출시 30주년을 맞은 글로벌 지적재산(IP) 포켓몬스터와 협업했다.

메인 행사장인 잔디광장 중앙에는 초대형 ‘몬스터볼 돔(Dome)’이 설치된다. 지름 25m, 높이 12.5m 규모의 돔 내부를 여름 휴양지 분위기를 느낄 수 있도록 꾸민 것이 특징이다. 약 12m 길이의 수로에는 실제 물이 흐르고, 대형 미디어월에서는 폭포와 포켓몬 영상이 이어지며 천장에서는 별빛낙원 테마의 신비로운 밤 영상이 펼쳐져 환상적인 분위기를 더한다.

야외 컨테이너 마켓에서는 식음료(F&B) 브랜드 9개가 40여 종의 포켓몬 협업 한정 메뉴를 판매한다.

행사 기간 복합쇼핑몰인 잠실 롯데월드몰 1층 아트리움에서는 서머마켓과 연계한 초대형 포켓몬 팝업스토어도 열린다.

이번 행사는 100% 사전예약제로 운영된다. 롯데백화점몰과 롯데온 모바일 앱에서 오는 7일 오전 10시 30분(1차 예약), 18일 오전 10시 30분(2차 예약) 두 차례 진행된다.

롯데백화점 관계자는 “기록적인 폭염에 여러 곳을 이동할 필요 없이 온 가족이 함께 쇼핑과 식사 등을 즐길 수 있다”며 “야외 잔디광장과 실내 공간을 오가며 몰캉스(쇼핑몰+바캉스)를 제대로 즐기시기 바란다”고 말했다.