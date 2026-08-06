가뭄 폭염에 낙동강만 곳곳에 녹조 ‘관심’ 경보···“일상적 보 개방없으면 답없다”

6일 부산 사상구 삼락 수상레포츠타운. 낙동강변인 이곳은 지난 5일 조류경보 관심 단계가 발령됐다. 지난달 27일과 지난 3일 조사에서 물 1㎖당 남조류 세포 수가 각각 7만4161개, 10만5220개로 확인됐기 때문이다. 친수공간의 경우 남조류 세포수가 2만개를 두번 연속 초과하면 관심 단계가 발령된다.

실제 레포츠타운 인근 계류장 물은 염료를 뿌린 듯 진한 녹색으로 물들어 있었다. 낙동강 본류의 상태는 그나마 나은 편이었지만, 물살이 약한 기슭에는 녹색 덩어리가 뭉쳐져 둥둥 떠다니고 있었다. 레포츠타운 관계자는 “조류 관심단계가 발령되면서 2주간 수상레저 활동은 사실상 정지됐다”며 “녹조가 심할 때는 악취가 발생하기 때문에 이 기간에는 녹조 제거가 사실상 주 업무”라고 말했다.

낙동강 하구 일대에 녹조가 확산할 조짐을 보이고 있다. 친수공간인 부산 북구 화명생태공원에 지난달 8일 조류경보 관심 단계가 발령된 데 이어 낙동강 물이 유입되는 울산 회야호에도 지난 4일 조류경보가 내려졌다. 앞서 부산 취수원이 있는 낙동강 물금·매리 지점도 조류경보 관심 단계에 접어들었다. 상수원 조류경보 기준은 1㎖당 1000개로, 친수공간보다 엄격하다.

녹조가 대량 발생하면 인근 지역 농업이나 어업에 치명적인 영향을 준다. 일부 연구에서는 인근 주민들이 호흡으로 조류 독성을 흡입할 수 있다는 결과도 있다.

전문가들은 낙동강 녹조가 당분간 더 심각해질 것으로 우려한다. 올해는 역대급 가뭄과 폭염으로 남조류가 서식하기 좋은 환경이 마련됐다는 것이다.

부산기상청에 따르면 지난달 부산에 내린 비는 59.7㎜로, 평년 강수량(326.8㎜)의 20%에도 미치지 못하는 수준이다. 낙동강 수온은 하굿둑 기준(수심 1ｍ)으로 지난달 1일만 해도 25도였으나 31일 31.13도로 치솟았다.

낙동강은 다른 지역과 달리 녹조 문제가 계속되고 있다. 전문가들은 당장 많은 양의 비가 내리거나 일상적 보 개방이 없으면 대규모 녹조를 피할 수 없다고 지적한다.

기후에너지환경부 자료를 보면, 이날 조류경보 대부분이 낙동강 수계에 집중됐다. 한강과 영산·섬진강 수계에서는 조류경보 발령 구간이 없다. 금강 수계에서 대청호를 제외하면 경보 발령 구역이 없다. 반면 낙동강 수계는 해평, 강정·고령, 칠서 등 여러 곳에서 조류 관심 단계가 발령됐다.

기후부는 지난달 30일부터 지난 5일까지 낙동강 수계 4개 보를 개방했지만, 아직 녹조 완화에 가시적인 효과는 없는 상태다.

박재현 인제대 건설환경공학부 교수(전 수자원공사 사장)는 “문재인 정부 시절 금강·영산강 수계는 보를 개방했지만, 낙동강의 경우엔 당시 야당 지자체장들이 적극 나서지 않았다”며 “폭염과 가뭄으로 녹조는 더 심해질 것으로 보인다”고 말했다.

이준경 생명그물 대표는 “일상적 보 개방이 아닌 임시 개방은 하류 지역 녹조 완화에 도움이 되지 않는다는 건 과거 정부 ‘펄스 방류’ 때 이미 확인된 사항”이라며 “4대강 이전처럼 물이 흐르면 녹조는 90% 이상 개선이 될 것”이라고 설명했다.