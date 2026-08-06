정념스님 출마 선언, 조계종 총무원장 선거 3파전 되나

월정사 주지를 지낸 정념 스님이 제38대 대한불교조계종 총무원장 공식 출마를 선언했다. 연임 도전이 유력한 현 총무원장 진우스님과 함께 고창 선운사 경우 스님도 주지직을 내려놓으면서 출마 수순을 밟는 데 돌입해, 오는 9월 3일로 예정된 총무원장 선거는 3파전이 예상된다.

정념 스님은 6일 서울 종로구 한국불교역사문화기념관에서 기자회견을 열고 “종단 개혁을 위해서는 새로운 리더십이 필요하다”며 출사표를 냈다. 스님은 ‘이제, 산문(山問)을 나섭니다’라는 출마 선언문을 통해 출가자와 청년·청소년 불자 감소, 지역 사찰 존립 위기 등을 언급하며 “여기에 의사결정의 폐쇄성과 재정 불투명성에 대한 우려까지 쌓이며 종단에 대한 신뢰마저 흔들리고 있다”고 지적했다.

정념 스님은 “수행자는 계산이 아니라 서원(誓願)으로 나서는 사람”이라며 “연임을 구하지 않고 단임 서약을 통해 이번 임기에 최선을 다하겠다”고 강조했다. 이와 함께 수행으로 신뢰를 세우는 종단, 공의로 함께 결정하는 종단, 권한과 재정을 교구로 내려놓는 분권, 출가에서 입적까지 책임지는 복지, AI(인공지능) 시대 치유의 중심이 되는 불교 등 모두 5가지 종책을 제시했다.

정념 스님은 1980년 희찬 스님을 은사로 사미계를 받았으며 상원사 주지를 거쳐 2004년부터 22년간 조계종 제4교구 본사인 강원도 평창 월정사 주지를 맡아왔다.

같은 날 조계종 제24교구 본사 선운사 주지 경우 스님도 주지 사직서를 총무원에 제출하며 총무원장 출마 의사를 밝혔다. 경우 스님은 ‘선운사 주지 소임을 내려놓으며’라는 입장문을 내고 “한국 불교는 지금 대도약과 퇴보의 갈림길 위에 서 있다”며 “거센 변화의 물결 앞에서 우리 종단이 먼저 바로 세워야 할 것은 승가의 근본정신과 정체성”이라고 강조했다. 경우 스님은 1985년 사미계를 받은 뒤 청연사·장경사 주지와 총무원 사서실장 등을 지냈으며 2023년 선운사 주지로 임명됐다.

현 총무원장인 진우스님의 연임 도전이 예상되는 가운데 ‘야권’ 후보의 단일화 가능성도 배제할 수 없다. 경우스님은 이날 정념스님 출마선언 기자회견 자리에 배석했다. 정념스님은 단일화를 묻는 질문에 “좋은 종책을 갖고 대중이 충분히 공감할 수 있는 후보가 나오면 뜻을 같이 하는 일은 항상 열려있다”고 답했다. 경우스님은 오는 10일 출마와 관련한 기자회견을 할 예정이다.

우리나라 불교 최대 종단인 조계종의 행정을 책임지는 총무원장 선거는 다음달 3일 오후 1~3시 선거인단 321명의 간접선거로 치러진다. 후보등록 기간은 오는 11~13일이다.