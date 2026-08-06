“과할 정도로 대응해야”···대전시, 폭염 대응 긴급 점검회의

대전시가 6일 폭염 대응 긴급 점검회의를 열고 폭염 취약계층을 상대로 하루 2회 이상 건강 상태 등을 살피기로 했다.

지영한 정무경제과학부시장 주재로 열린 이날 회의에서는 각 실국장과 5개 자치구 부구청장이 참석해 폭염에 따른 분야별 대책을 점검했다.

지 부시장은 이 자리에서 “폭염에는 과하다 싶을 정도로 선제적으로 대응해 달라”며 폭염 취약계층 보호와 현장 안전관리, 건설사업장 작업 중지 및 휴식 시간 확보, 폭염 저감시설 운영 등 시민이 체감할 수 있는 폭염 대책을 주문했다.

그러면서 관계 부서와 자치구에 쪽방 주민과 노숙인, 고위험군 어르신, 장애인 등 폭염 취약계층을 대상으로 하루 2회 이상 건강 상태와 생활 실태를 확인하고, 이상 징후가 확인되면 즉시 보호조치가 이뤄질 수 있는 대응체계 강화를 지시했다.

건설 현장 등 야외 작업장은 폭염 안전 5대 기본수칙 준수 여부를 철저히 점검하고, 가장 무더운 오후 2~5시 야외 작업 중지 권고와 매시간 10분 이상 휴식 제공 등 온열질환 예방 수칙이 철저히 지켜지도록 관리·감독을 강화할 것도 당부했다.

시는 이와 동시에 무더위쉼터 운영 실태를 일제 점검해 안내 표지판 설치와 폭염 대응 물품 비치, 운영시간 연장 여부 등을 확인해 시민 불편이 없도록 할 방침이다. 시는 이날 건설 현장과 무더위쉼터에 대한 일제 점검을 실시하도록 하는 공문도 발송했다.

지 부시장은 “폭염은 시민 생명과 안전을 위협하는 재난인 만큼 한발 앞선 대응과 빈틈없는 현장 점검이 필요하다”며 “현장을 한 번 더 확인하고 시민 한 사람이라도 더 살핀다는 자세로 시와 자치구가 긴밀히 협력해 폭염 피해 예방에 최선을 다하겠다”고 말했다.