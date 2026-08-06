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“호남 메가프로젝트 적임자는 나”…정청래·김민석 앞다퉈 ‘호남 경쟁’

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본문 요약

8·17 더불어민주당 전당대회 2주차 순회경선을 앞둔 6일 송영길·정청래·김민석 의원은 최대 승부처인 호남 표심 잡기에 나섰다.

그는 이날 순천대에서 열린 전남광주 핵심활동가 강연회에서 메가프로젝트를 두고 "21세기판 약무호남 시무국가"라며 "민주당이 지금까지 제대로 속도를 못 챙긴 것이 있기 때문에 김민석이 당대표가 되면 이재명 대통령과 국민주권정부가 제대로 일할 수 있도록 화끈하게 속도감 있는 입법을 하겠다"고 말했다.

김 의원은 앞서 정 의원이 유시민 작가가 이 대통령 비판에 대응하지 않은 것을 두고 "이런 비판에 대해 방어하지 않으면 친명이냐 반명이냐. 생각해보라"라며 "메가프로젝트 추진 과정에서 놓칠 수 있는 문제를 하나하나 해결하고 속도를 내어 대통령이 당 때문에 지지율이 떨어지는지 걱정하지 않게 하겠다"고 말했다.

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“호남 메가프로젝트 적임자는 나”…정청래·김민석 앞다퉈 ‘호남 경쟁’

입력 2026.08.06 16:45

  • 김송이 기자

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8·17 더불어민주당 전당대회에서 당대표 후보로 나선 정청래 의원이 6일 경기도 수원시 권선구 한국노총 경기지역본부에서 열린 정책간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스 사진 크게보기

8·17 더불어민주당 전당대회에서 당대표 후보로 나선 정청래 의원이 6일 경기도 수원시 권선구 한국노총 경기지역본부에서 열린 정책간담회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

8·17 더불어민주당 전당대회 2주차 순회경선을 앞둔 6일 송영길·정청래·김민석 의원(기호순)은 최대 승부처인 호남 표심 잡기에 나섰다. 정·김 의원은 모두 자신이 호남권 메가프로젝트를 추진할 적임자라며 갑론을박을 벌였고, 송 의원은 전남광주를 찾아 재차 완주 의지를 드러냈다.

정 의원은 이날 호남향우회 경기지부 정책간담회에서 지난해 정부 예산 책정을 언급하며 “제 지역구는 (예산이) 0원이지만 호남에 다 쏟아부었다”며 “이재명 정부 국정 철학에 맞게 호남 발전 예산을 엄청 책정했다”고 말했다. 정 의원은 5·18 기념회관·송정역 KTX 속도 개선 사업 등을 언급하며 “당시 광주시장이 ‘수십년 동안 못 한 걸 정 대표가 해버렸다’고 말했다”며 “당대표가 되면 호남발전특별위원회를 만들겠다고 했고 실행했다”고 말했다.

정 의원의 발언은 최대 승부처인 호남 표심을 공략하기 위한 것으로 풀이된다. 호남은 민주당 권리당원의 약 30%가 포진해있다. 정 의원은 전날 2차 TV 토론회에서 자신이 호남권 메가프로젝트를 빠르게 완수할 적임자라고 강조한 후 SNS에 관련 글을 연달아 올렸다.

그는 전날 페이스북에 “정청래가 당대표가 되면 잘 안 될 것이란 마타도어에 속지 마시라”라며 “메가프로젝트에 대해선 당의 명운을 걸고 추진할 것”이라고 적었다. 그러면서 “이재명 대통령 임기 안에 공장을 완공하고 제품을 출시하려면 속도전이 중요하다”며 “추진력 하나만큼은 정청래 아닌가”라고 했다. 그는 이날 또 페이스북에 “김민석 후보는 광주 서남권 반도체 클러스터에 대해 무지무능했고, 대통령팔이를 계속했다”며 “못 믿을 사람, 못 맡길 사람”이라고 적었다.

더불어민주당 당대표 선거에 출마한 김민석 의원이 6일 전남광주 순천대에서 열린 핵심활동가 강연회에서 연설하고 있다. 연합뉴스 사진 크게보기

더불어민주당 당대표 선거에 출마한 김민석 의원이 6일 전남광주 순천대에서 열린 핵심활동가 강연회에서 연설하고 있다. 연합뉴스

김 의원은 호남권 메가프로젝트를 두고 “정청래 (의원이) 대표가 되면 흔들린다”고 주장했다. 그는 이날 순천대에서 열린 전남광주 핵심활동가 강연회에서 메가프로젝트를 두고 “21세기판 약무호남 시무국가(호남이 없으면 국가도 없다)”라며 “민주당이 지금까지 제대로 속도를 못 챙긴 것이 있기 때문에 김민석이 당대표가 되면 이재명 대통령과 국민주권정부가 제대로 일할 수 있도록 화끈하게 속도감 있는 입법을 하겠다”고 말했다.

김 의원은 앞서 정 의원이 유시민 작가가 이 대통령 비판에 대응하지 않은 것을 두고 “이런 비판에 대해 방어하지 않으면 친명이냐 반명이냐. 생각해보라”라며 “메가프로젝트 추진 과정에서 놓칠 수 있는 문제를 하나하나 해결하고 속도를 내어 대통령이 당 때문에 지지율이 떨어지는지 걱정하지 않게 하겠다”고 말했다. 김 의원은 전날 전북 익산·군산 등을 찾은 데 이어 이날 순천·목포 등 전남을 돌며 호남 표심 겨냥에 집중했다.

더불어민주당 당대표 선거 후보로 나선 송영길 의원이 6일 전남광주 진도군 세월호 팽목기억관을 방문해 방명록을 남기고 있다. 연합뉴스 사진 크게보기

더불어민주당 당대표 선거 후보로 나선 송영길 의원이 6일 전남광주 진도군 세월호 팽목기억관을 방문해 방명록을 남기고 있다. 연합뉴스

송 의원은 이날 전남광주 해남 5일장과 진도군 세월호 팽목기억관 등을 찾아 호남 표심에 호소했다. 그는 민병덕 의원과 함께 진도군 울돌목을 찾은 뒤 페이스북에 “송영길에게는 지금 열두 척의 배 같은 지지율이 있다”며 “‘물살이 바뀌었다’는 외침이 곧 들려올 것이다. 저 송영길 준비하고 멈추지 않겠다”고 적었다. 일각에서 제기되는 중도 사퇴론을 불식하고 완주 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.

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