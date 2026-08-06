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전남광주 온열질환자 5명 중 1명 ‘집에서 증상’···10명 중 7명은 65세 이상

입력 2026.08.06 16:49

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바다·강·산·논밭보다 주거지 출동 사례 많아

“냉방기기 적절히 가동하고, 물 자주 마셔야”

폭염 특보가 연일 발효된 지난달 29일 전남광주통합특별시 서구 치평동에서 구청 안전총괄과 관계자가 살수차를 이용해 달궈진 도로에 물을 뿌리고 있다. 연합뉴스

폭염 특보가 연일 발효된 지난달 29일 전남광주통합특별시 서구 치평동에서 구청 안전총괄과 관계자가 살수차를 이용해 달궈진 도로에 물을 뿌리고 있다. 연합뉴스

올해 전남광주에서 온열질환으로 119구급대 도움을 받은 환자 5명 중 1명 이상은 집에서 증상을 보인 것으로 나타났다. 주거지 환자 10명 중 7명은 65세 이상 고령층이었다.

6일 경향신문이 전남광주소방본부에서 받은 ‘폭염 관련 119구급활동 출동기록’(5월15일~8월4일)을 보면, 전남광주에서 119구급대가 출동한 온열질환자는 186명이었다. 구체적으로 전남권 22개 시·군이 146명, 광주 5개 자치구가 40명이었다. 이 가운데 165명은 병원으로 이송됐다.

발생 장소는 집이 42명(22.6%)으로 가장 많았다. 이어 도로 외 교통지역이 38명(20.4%), 바다·강·산·논밭 37명(19.9%), 도로 22명(11.8%), 공장·산업·건설시설 10명(5.4%) 등이었다.

집에서 증상을 보인 환자는 고령층 비중이 특히 높았다. 주거지 환자 42명 가운데 30명(71.4%)이 65세 이상으로, 전체 환자 중 고령층 비율인 53.8%(100명)보다 17.6%포인트 높았다. 전남광주는 65세 이상 인구 비율이 24.9%로, 주민 4명 중 1명이 고령층이다.

전남광주에는 지난달 28일부터 대부분 지역에 폭염특보가 이어지고 있다. 일부 지역은 낮 최고기온이 40도에 육박했다.

집에서 증상을 보인 고령 환자 가운데는 체온이 40도를 넘긴 사례도 있었다. 지난 4일 장성군에서는 90세 남성이 체온 41.5도의 열사병 증상을 보여 병원으로 이송됐다. 같은 날 곡성군에서도 88세 여성이 의식장애와 체온 41도의 고열 증상을 보여 병원으로 옮겨졌다. 이들은 치료를 받고 회복한 것으로 전해졌다.

한 구급대원은 기자와의 통화에서 “출동해 보면 고령층은 더위를 참다가 상태가 악화한 뒤 신고하는 경우가 적지 않다”고 말했다. 다만 구급활동 기록만으로는 출동 당시 주택의 냉방기기 설치·가동 여부나 증상 발생 전 야외활동 여부까지 확인하기 어렵다.

폭염을 피해 머무는 집도 안전지대가 아닐 수 있다는 사실은 행정안전부 분석에서도 알 수 있다. 행안부는 최근 프랑스와 일본에서 폭염 피해가 자택에 집중됐고, 국내에서도 하루 최고기온이 38도 이상일 때 자택 온열질환자 비중이 평소 6%에서 12%로 두 배가량 많아진다고 밝힌 바 있다.

전남광주소방본부 관계자는 “고령층은 더위를 잘 느끼지 못하거나 냉방기기 사용을 꺼리는 경우가 많다”며 “집에 머물더라도 냉방기기를 적절히 가동하고, 갈증이 나지 않아도 물을 자주 마셔야 한다”고 말했다.

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