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“이스라엘은 만국 공통의 욕설이 될 것이다”···작가 500여명, 가자지구 학살 중단 성명

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본문 요약

한국 작가 500여명이 이스라엘 정부에 팔레스타인 가자지구에서의 학살을 중단하라는 성명을 발표했다.

한국작가회의와 출판사 '얼굴들', 시민사회단체 연대체인 '팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회 긴급행동'은 6일 주한이스라엘대사관 앞 서울 청계광장에서 '가자지구 집단학살 1000일 한국작가 한줄성명 발표 기자회견'을 열었다.

이들은 이스라엘의 가자지구 공습이 시작된 지 1000일째가 되는 지난달 2일부터 31일까지 팔레스타인 연대를 위한 한줄성명 캠페인을 진행했다.

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“이스라엘은 만국 공통의 욕설이 될 것이다”···작가 500여명, 가자지구 학살 중단 성명

입력 2026.08.06 17:00

  • 고희진 기자

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가자지구 폭력행위 중단 기자회견

나희덕, 송경동 시인 등 참석

501명 한줄성명엔

정보라·안톤 허·예소연·고선경 등 참여

가자지구 관련 국내 문학인 한줄성명. ‘wordsforgaza’ 인스타그램 계정 캡처.

가자지구 관련 국내 문학인 한줄성명. ‘wordsforgaza’ 인스타그램 계정 캡처.

한국 작가 500여명이 이스라엘 정부에 팔레스타인 가자지구에서의 학살을 중단하라는 성명을 발표했다.

한국작가회의와 출판사 ‘얼굴들’, 시민사회단체 연대체인 ‘팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회 긴급행동’은 6일 주한이스라엘대사관 앞 서울 청계광장에서 ‘가자지구 집단학살 1000일 한국작가 한줄성명 발표 기자회견’을 열었다.

이들은 이스라엘의 가자지구 공습이 시작된 지 1000일째가 되는 지난달 2일부터 31일까지 팔레스타인 연대를 위한 한줄성명 캠페인을 진행했다. 캠페인에는 나희덕, 송경동, 고선경, 권김현영, 신해욱, 예소연, 오은, 우다영, 정보라, 진은영, 안톤 허 등 작가와 시민 501명이 동참했다.

작가회의는 “참여자들은 폭력의 증인으로서 이 시간을 기록하고, 저항과 희망을 선언하며, 이스라엘의 팔레스타인 식민지배·군사점령·집단학살을 규탄하는 문장을 각자의 언어로 보내왔다”고 설명했다.

가자지구 관련 국내 문학인 한줄성명. ‘wordsforgaza’ 인스타그램 계정 캡처.

가자지구 관련 국내 문학인 한줄성명. ‘wordsforgaza’ 인스타그램 계정 캡처.

가자지구 관련 국내 문학인 한줄성명. ‘wordsforgaza’ 인스타그램 계정 캡처.

가자지구 관련 국내 문학인 한줄성명. ‘wordsforgaza’ 인스타그램 계정 캡처.

가자지구 관련 국내 문학인 한줄성명. ‘wordsforgaza’ 인스타그램 계정 캡처.

가자지구 관련 국내 문학인 한줄성명. ‘wordsforgaza’ 인스타그램 계정 캡처.

시인 신해욱은 한줄성명에서 “해체되어야 할 것은 시온주의 국가 이스라엘. 이스라엘은 이름만 남아 악의 상징이 될 것이다. 만국 공통의 욕설이 될 것이다”라고 비판했다. 소설가 정보라는 “Palestine will be Free(팔레스타인은 자유로워질 것이다)”라고 했다.

한줄성명은 인스타그램과 페이스북 등 SNS 공식계정(@wordsforgaza)에 순차 공개되고 있으며, 이후 연계 전시와 워크숍, 아카이브 구축 등 다양한 방식으로 활용할 예정이다.

이날 기자회견에 참석한 나희덕 시인은 ‘가자, 라는 지옥’이라는 시를 낭송하며 이스라엘 정부를 비판했다.

“난민 수용소에 폭탄이 쏟아진다/ 구호품을 받으려던 사람이 총에 맞아 쓰러진다/ (중략) 홀로코스트를 겪은 유대인들이 벌이는 홀로코스트,/ 그들은 왜 자기 안의 히틀러를 보지 못하는가/ 가자, 라는 지옥을 왜 팔레스타인 땅에 세우려 하는가”

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