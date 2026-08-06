이성훈 LH 사장 “강남 사옥, 청년 주거 공간으로 내놓겠다”

한국토지주택공사(LH)가 도심 내 주택 공급을 위해 서울 강남구 논현동 LH 서울지역본부 부지와 사옥을 청년 주거공간으로 전환한다. 이곳은 강남구청역과 선정릉역 인근 약 2000평 규모 부지로, 과거 정부 공급 대책 발표시에도 계획에 포함됐던 곳이다.

이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장은 6일 서울 종로구의 한 식당에서 취임 후 한 달 만에 첫 기자간담회를 열고 “강남의 LH 서울지역본부(부지)를 청년 주거공간으로 제공하기로 했다”고 말했다. LH 서울본부 부지를 청년을 위한 공공임대주택으로 제공하겠다는 계획이 공개된 건 이번이 처음이다.

LH 서울지역본부가 위치한 부지는 서울 강남구 논현동의 대지면적 6588㎡, 연면적 8601㎡ 크기의 땅(제2종일반주거지역)이다. 대한주택공사가 1973년부터 본사 건물로 사용했고, 2009년 LH 출범 이후에는 서울지역본부 건물로 이용했다. 근처에 7호선 강남구청역과 9호선 선정릉역이 있는 역세권이다. 반경 350m 이내에는 학동초등학교가 있다.

앞서 문재인 정부 때인 2020년 8·4 주택공급 대책에서도 이곳은 200가구를 공급하는 후보지로 발표됐으나 추진이 중단됐다.

이 사장은 “정부에서는 빠른 속도로 더 많은 물량을 공급하라고 주문했고, 도심 내 유휴부지나 노후청사 개발을 검토 중이었다”며 “주택 공급 실행 기관으로서 우리가 최대한 할 수 있는 게 무엇인지 찾아봤고, 52년간 대한민국 주택 공급의 심장부 역할을 했던 이 상징적인 건물을 청년들을 위한 주거 공간으로 내놓기로 한 것”이라고 말했다. LH는 서울본부 부지를 내놓는 대신 임차 사옥을 쓰는 방안을 검토하고 있다.

이 사장은 가장 시급한 과제로 ‘공급 속도 단축’을 꼽았다. 그는 “착공에 가장 많은 시간이 걸리는 건 보상 단계”라며 “보상 인력을 대폭 증원해서 보상절차 기간을 획기적으로 단축시키겠다”고 말했다.

173조원이 넘는 부채도 문제다. 이재명 대통령이 LH에 ‘땅장사’를 하지 말라고 주문하면서 택지를 민간에 매각할 수 없게 됐다. 이에 따라 부채비율은 더 높아질 수밖에 없고, 공공주택을 지을 돈도 부족한 상황이다. 이 사장은 “땅을 안 파니까 수익이 바로 안 들어오는 상황이고, 나중에 임대료를 받거나 분양했을 때 돈이 들어오니 자금 회수가 늦고 그 기간 부채가 늘어난다”면서도 “내년도까진 부채 비율과 관계없이 자금조달은 원활히 이뤄질 것으로 보고 있다”고 말했다.

이 사장은 공급 속도를 내기 위해서는 부채 관리 중심의 경영평가 체계도 개선해야 한다고 강조했다. 그는 “경영평가가 투자를 소극적으로 하고 부채를 엄격히 관리하도록 돼 있어서 공급 속도를 내기가 어려웠다”며 “이런 부분은 바꾸도록 정부 부처 등과 협의 중”이라고 말했다.

이 사장은 지난달 3일 제7대 LH 사장으로 임명됐다. 국토교통부 관료 출신인 그는 1996년 기술고시에 합격해 공직에 입문했고, 2021년 이재명 대통령이 경기도지사로 재직할 당시 경기도 건설국장으로 파견 근무하며 인연을 맺었다. 현 정부 출범 이후에는 청와대 국토교통비서관으로 임명돼 청와대와 국토부 간 업무를 조율하며 정부의 부동산 정책을 총괄해왔다.