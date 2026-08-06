‘인도 망명’ 방글라데시 하시나 전 총리 “죽더라도 돌아간다”···12월 귀국 선언

반정부 시위로 축출·인도 피신 시위 유혈 진압해 ‘사형 선고’ 인도서 생중계 연설 “동포 외면 못 해” 방글라 정부 “귀국 즉시 체포”

반정부 시위로 축출된 이후 인도로 망명한 셰이크 하시나 전 방글라데시 총리가 12월 귀국 의지를 밝혔다. 시위대 유혈 진압을 지시한 혐의로 사형을 선고받은 하시나 전 총리의 복귀 선언에 방글라데시 정국에 긴장이 고조되고 있다.

하시나 독재 정권 축출 2주년인 5일(현지시간) 인도 뉴델리에서 열린 기념행사에 하시나 전 총리가 온라인으로 참석했다고 AP통신이 전했다.

그는 “나는 구금될 수도 있고, 감옥에 갈 수도 있다. 그러나 두려움이 국민에 대한 나의 의무를 결정하게 할 수는 없다”며 “12월에 국민과 함께할 것”이라고 말했다. 그러면서 “사랑하는 동포들이 어려움을 겪는 모습을 외면할 수 없다”고 했다.

하시나 전 총리가 공개 석상에 등장한 것은 실각 이후 처음이다. 그는 2024년 독립유공자 후손 대상 공무원 할당제에 반대하는 청년 주도의 반정부 시위로 축출된 뒤 인도로 피신했다. 지난해 방글라데시 법원은 시위대 유혈 진압을 지시한 혐의로 그에게 사형을 선고했다.

하시나 전 총리는 지난달 AFP통신과의 e메일 인터뷰에서 죽음을 감수하고서라도 “내 국민이 나를 부르기 때문에 고국으로 돌아가고 싶다”고 밝힌 바 있다.

방글라데시 정부는 반발했다. 외교부는 이날 성명에서 반정부 시위 기념일에 나온 하시나 전 총리의 발언을 “주권에 대한 모욕”이자 “반정부 시위 희생자들에 대한 모욕”으로 규정했다. 이어 “방글라데시 국민은 ‘7월 혁명’ 정신에 따라 결코 파시즘의 암흑기로 돌아가지 않겠다고 굳게 다짐했다”며 “하시나는 다시는 방글라데시 정치 무대에 발을 들여놓지 못할 것”이라고 밝혔다.

생중계된 연설과 관련해 인도 정부를 향한 불만도 드러냈다. 성명은 “학살 혐의로 유죄 판결을 받고 도피 중인 하시나가 뉴델리에서 언론과 생중계로 소통하도록 허용된 것에 대해 분노한다”며 이번 사안이 양국 관계를 훼손할 수 있다고 경고했다.

인도 정부는 이번 연설에 관여하지 않았다는 입장을 밝혔다.

양국은 하시나 전 총리의 망명 이후 갈등을 이어왔다. 방글라데시 법원은 하시나 전 총리의 송환을 요구했지만 인도 정부는 검토하겠다는 입장만 유지해왔다. 현지 일간 프로톰알로에 따르면 방글라데시는 지난달 29일 인도 외교장관과의 회담에서도 하시나 전 총리 문제를 직접 제기했다. 하시나 전 총리와 지지 세력이 인도 영토에서 정치적 발언을 하지 못하도록 협조해달라고 요청하기도 했다.

하시나 전 총리의 귀국은 올해 초 출범한 타리크 라만 정부에 정치적 시험대가 될 것으로 전망된다. 방글라데시는 무함마드 유누스 임시정부를 거쳐 지난 2월 총선을 통해 약 20년 만에 정권이 교체됐다. 방글라데시 법무부는 “법이 부여한 권한을 행사하겠다”며 하시나 전 총리가 귀국하는 즉시 체포하겠다고 밝혔다.

유엔은 2024년 반정부 시위 당시 정부의 유혈 진압으로 최대 1400명이 숨진 것으로 추산했다. 이날 방글라데시 수도 다카에서는 반정부 시위 2주년을 기념하는 집회가 열렸다. 집회 참가자들은 하시나 전 총리의 인형을 불태웠다고 로이터통신은 전했다.