[속보]합참 “북한, 동해상으로 단거리 탄도미사일 발사”

북한이 5일 동해상으로 단거리 탄도미사일을 발사했다.

합동참모본부는 이날 오후 5시쯤 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일을 포착했다고 밝혔다.

합참은 “북한의 추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화했다”며 “한·미·일은 ‘북 탄도미사일’ 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다”고 밝혔다.