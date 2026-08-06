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[속보]합참 “북한, 동해상으로 단거리 탄도미사일 발사”

입력 2026.08.06 17:12

수정 2026.08.06 17:49

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김정은 북한 국무위원장이 5월26일 경량급 다용도 미사일 발사체계와 다연장 전술순항미사일 무기체계 시험을 참관했다고 조선중앙통신이 지난 5월27일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

김정은 북한 국무위원장이 5월26일 경량급 다용도 미사일 발사체계와 다연장 전술순항미사일 무기체계 시험을 참관했다고 조선중앙통신이 지난 5월27일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

북한이 5일 동해상으로 단거리 탄도미사일을 발사했다.

합동참모본부는 이날 오후 5시쯤 북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일을 포착했다고 밝혔다.

합참은 “북한의 추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화했다”며 “한·미·일은 ‘북 탄도미사일’ 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다”고 밝혔다.

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