민주당 전당대회 이슈된 레버리지 ETF…정청래 “김민석, 피눈물 흘리는 국민께 사과해야”

더불어민주당 8·17 전당대회에서 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 6일 쟁점으로 떠올랐다. 당대표 후보인 정청래 의원은 국내 증시 변동성 확대의 주범으로 지목된 레버리지 ETF가 경쟁자인 김민석 의원의 국무총리 재임 시절 도입됐다며 사과를 요구했다. 김 의원 측은 “총리 재임 중 도입된 정책을 공격하는 것은 대통령을 공격하는 것”이라고 반발했다.

정 의원은 이날 페이스북에서 “단일종목 레버리지 ETF로 피눈물 흘리는 국민께 김 의원은 전직 총리로서 사과해야 한다”며 “이것도 신천지처럼 뭉개고 가면 안된다”고 말했다. 그러면서 “전날 TV토론 때 질문했는데 답변이 없어 다시 촉구한다”고 말했다. 전날 KBS 당대표 후보 TV 토론회에서 “레버리지 ETF가 김 의원 국무총리 시절 입법예고와 국무회의를 거쳐 도입됐다”고 말한 데 이어 이틀 연속 김 의원의 사과를 요구한 것이다.

정 의원은 금융위원회가 현행법상 국무총리실 산하 조직으로 되어 있으며, 지난 5월 레버리지 ETF 도입 과정에서 당과의 협의 과정도 없었다고 말했다. 정 의원은 전날 토론회에서 “만약 당에 협의를 해왔으면 저는 신중하게 하자고 요청했을 것”이라고 말했다. 이에 김 의원과 함께 정 의원에 날을 세우고 있는 송영길 의원은 토론회에서 “얼마나 신뢰가 없었으면 이런 (당정) 협의가 안 됐을까”라며 “국민의 문제가 발생하면 책임을 총리나 대통령에게 돌리는 게 아니라 당이 다 책임지는 것이 여당 대표 자세”라고 말했다.

레버리지 ETF 후속 대책을 두고 당권주자 간 입장 차도 보였다. 정 의원은 “일단 (거래를) 중단하고 그러고 나서 대책을 세워야 한다”고 했다. 반면 김 의원은 “거래 중단은 더 큰 혼란을 가져올 것”이라며 “당대표가 되면 현재 있는 K-자본시장특별위원회를 민간 전문가까지 확대·개편해 강력한 대책 준비를 하겠다”고 말했다. 송 의원은 거래 중지에는 선을 그으면서 예탁금을 현행 3000만원에서 5000만원으로 추가 상향하는 방안을 제안했다.

친이재명(친명)계에서는 정 의원의 주장에 반발했다. 김 의원을 돕는 한 의원은 이날 통화에서 “김 의원이 총리 시절 추진됐던 사안들에 대한 공격은 결국 총리가 대표하는 정부 입장을 공격하고, 이재명 대통령을 공격하는 것”이라고 말했다.

김 의원 캠프는 이날 입장문을 통해 “레버리지 ETF 도입이 김 전 총리 지시라는 허위 사실이 유포되는 사실을 확인됐다”며 “명백한 가짜뉴스로 즉시 법적 대응하겠다”고 밝혔다.

당내에서는 레버리지 ETF가 전당대회 쟁점으로 비화되는 것을 경계하는 목소리가 나왔다. 김영진 의원은 이날 MBC 라디오에서 “레버리지 ETF 출시를 신중했어야 한다”며 “경선 시기에 책임론을 제기하는 것보다 조금 더 정제된 형태로 논의해 가는 게 필요하다”고 말했다.