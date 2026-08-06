코브라, 악어까지…국제적 멸종위기종 밀수 조직 적발 [현장 화보]

서울동부지방검찰청 환경전담부서인 형사제2부가 국제적 멸종위기종 밀수 조직을 적발하고 야생동물 95마리를 압수해 국립생태원에 위탁했다고 6일 밝혔다.

이날 충남 서천 국립 생태원에서 열린 기자회견에서 김동원 동부지검 형사2부 검사는 야생생물법 위반 등 혐의로 총책 A 씨를 구속기소하고, 밀수책 B 씨 등 4명을 불구속기소 했다고 전했다.

국제적 멸종위기종은 국제협약(CITES)에 따라 거래가 엄격히 금지되고 있다.