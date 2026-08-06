창간 80주년 경향신문

코브라, 악어까지…국제적 멸종위기종 밀수 조직 적발

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

코브라, 악어까지…국제적 멸종위기종 밀수 조직 적발

입력 2026.08.06 17:15

구글 선호 매체로 추가
서울동부지방검찰청 환경전담부서인 형사제2부가 국제적 멸종위기종 밀수 조직을 적발하고 야생동물 95마리를 압수했다고 6일 밝혔다. 사진은 이날 충남 서천 국립생태원 야생동물 보호소 모습. 서천|문재원 기자

서울동부지방검찰청 환경전담부서인 형사제2부가 국제적 멸종위기종 밀수 조직을 적발하고 야생동물 95마리를 압수했다고 6일 밝혔다. 사진은 이날 충남 서천 국립생태원 야생동물 보호소 모습. 서천|문재원 기자

서울동부지방검찰청 환경전담부서인 형사제2부가 국제적 멸종위기종 밀수 조직을 적발하고 야생동물 95마리를 압수해 국립생태원에 위탁했다고 6일 밝혔다.

이날 충남 서천 국립 생태원에서 열린 기자회견에서 김동원 동부지검 형사2부 검사는 야생생물법 위반 등 혐의로 총책 A 씨를 구속기소하고, 밀수책 B 씨 등 4명을 불구속기소 했다고 전했다.

국제적 멸종위기종은 국제협약(CITES)에 따라 거래가 엄격히 금지되고 있다.

코브라, 악어까지…국제적 멸종위기종 밀수 조직 적발 [현장 화보]
서울동부지방검찰청 환경전담부서인 형사제2부가 국제적 멸종위기종 밀수 조직을 적발하고 야생동물 95마리를 압수했다고 6일 밝혔다. 사진은 이날 충남 서천 국립생태원에 보호 중인 압수된 외알안경코브라 모습. 서천|문재원 기자

서울동부지방검찰청 환경전담부서인 형사제2부가 국제적 멸종위기종 밀수 조직을 적발하고 야생동물 95마리를 압수했다고 6일 밝혔다. 사진은 이날 충남 서천 국립생태원에 보호 중인 압수된 외알안경코브라 모습. 서천|문재원 기자

코브라, 악어까지…국제적 멸종위기종 밀수 조직 적발 [현장 화보]
코브라, 악어까지…국제적 멸종위기종 밀수 조직 적발 [현장 화보]
코브라, 악어까지…국제적 멸종위기종 밀수 조직 적발 [현장 화보]
서울동부지방검찰청 환경전담부서인 형사제2부가 국제적 멸종위기종 밀수 조직을 적발하고 야생동물 95마리를 압수했다고 6일 밝혔다. 사진은 이날 충남 서천 국립생태원 야생동물 보호소에서 동물보호부 양희현 계장이 보호시설을 살펴보는 모습. 서천|문재원 기자

서울동부지방검찰청 환경전담부서인 형사제2부가 국제적 멸종위기종 밀수 조직을 적발하고 야생동물 95마리를 압수했다고 6일 밝혔다. 사진은 이날 충남 서천 국립생태원 야생동물 보호소에서 동물보호부 양희현 계장이 보호시설을 살펴보는 모습. 서천|문재원 기자

코브라, 악어까지…국제적 멸종위기종 밀수 조직 적발 [현장 화보]
코브라, 악어까지…국제적 멸종위기종 밀수 조직 적발 [현장 화보]
코브라, 악어까지…국제적 멸종위기종 밀수 조직 적발 [현장 화보]
코브라, 악어까지…국제적 멸종위기종 밀수 조직 적발 [현장 화보]
코브라, 악어까지…국제적 멸종위기종 밀수 조직 적발 [현장 화보]
코브라, 악어까지…국제적 멸종위기종 밀수 조직 적발 [현장 화보]
코브라, 악어까지…국제적 멸종위기종 밀수 조직 적발 [현장 화보]
서울동부지방검찰청 형사제2부 김동원 검사가 6일 충남 서천 국립생태원에서 국제적 멸종위기종 밀수 조직을 적발 관련 브리핑을 하고 있다. 서천|문재원 기자

서울동부지방검찰청 형사제2부 김동원 검사가 6일 충남 서천 국립생태원에서 국제적 멸종위기종 밀수 조직을 적발 관련 브리핑을 하고 있다. 서천|문재원 기자

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글