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지난해 국내 애플 앱스토어에서 발생한 청구액과 판매액이 38조원을 넘었다는 조사결과가 나왔다.

국내 개발자의 76%가 한국 외 국가·지역 앱스토어에서 다운로드를 기록했다.

해외 매출을 낸 개발자는 한국 제외 평균 30개 국가·지역에서 수익을 올렸다.

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한국 애플 앱스토어 시장 38조원…5년 새 2배 성장

입력 2026.08.06 17:19

  • 김유진 기자

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구글 선호 매체로 추가
임재현 서울대학교 교수와 컨설팅업체 애널리시스그룹 줄리엣 카미나드 박사가 공동 집필한 ‘한국의 앱 스토어 생태계’ 보고서.

임재현 서울대학교 교수와 컨설팅업체 애널리시스그룹 줄리엣 카미나드 박사가 공동 집필한 ‘한국의 앱 스토어 생태계’ 보고서.

지난해 국내 애플 앱스토어에서 발생한 청구액과 판매액이 38조원을 넘었다는 조사결과가 나왔다.

6일 임재현 서울대학교 교수와 컨설팅 업체 애널리시스그룹의 줄리엣 카미나드 박사가 공동 집필한 ‘한국의 앱 스토어 생태계’ 보고서를 보면, 2025년 한국의 앱스토어 생태계에서 발생한 청구액과 판매액은 약 38조1000억원(268억 달러)으로 나타났다. 이는 5년 전보다 두 배 이상 증가한 것이다.

분야별로는 실물 상품·서비스 구매가 32조3000억원으로 전체의 약 85%를 차지했다. 이어 디지털 상품·서비스(3조7000억원), 앱 내 광고(2조1000억원) 순이었다.

애플은 “전체 거래액의 90% 이상이 개발자가 애플에 별도 수수료를 지급하지 않는 거래에서 발생했다”고 밝혔다.

국내 앱 이용 규모도 성장세다. 지난해 한국 앱스토어 주간 평균 방문자는 1200만명에 육박했다. 또 한국 개발자가 출시한 앱은 국내 이용자 다운로드의 약 60%, 국내 이용자 매출의 약 50%를 차지했다.

개발자들의 해외 시장 진출도 이어졌다. 국내 개발자의 76%가 한국 외 국가·지역 앱스토어에서 다운로드를 기록했다. 해외 매출을 낸 개발자는 한국 제외 평균 30개 국가·지역에서 수익을 올렸다. 게임 개발자의 경우 앱스토어 다운로드의 약 85%가 해외 이용자로부터 발생했다.

소규모 개발자들의 매출도 최근 5년간 85% 증가했다. 애플은 인하된 수수료율을 적용하는 ‘앱스토어 스몰 비즈니스 프로그램’ 등이 영향을 미쳤다고 설명했다.

팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 “한국 개발자 커뮤니티는 역동적인 기업가와 크리에이터, 기업으로 이뤄져 있다”며 “이들이 앱 스토어와 강력한 애플 소프트웨어 및 하드웨어 생태계를 통해 최고의 결과물을 만들어갈 수 있도록 앞으로도 계속 지원하는 것을 자랑스럽게 생각한다”고 말했다.

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