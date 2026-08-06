LG유플러스, 2분기 영업이익 3445억 ‘역대 최대’

LG유플러스가 인공지능(AI) 기반 시설 호실적 등에 힘입어 2분기 역대 최대 영업이익을 기록했다.

LG유플러스는 2분기 연결 기준 매출 3조6949억원, 영업이익 3445억원을 기록했다고 6일 밝혔다. 당기순이익은 2177억원을 거뒀다. 지난해 같은 기간에 비해 매출은 3.9% 감소했지만 영업이익은 13.1% 늘어 역대 분기 최대치를 넘어섰다.

2분기 모바일 부문 전체 수익은 가입회선 순증과 5G 핸드셋 가입 비중 증가의 영향으로 지난해에 비해 0.9% 늘어난 1조6602억원으로 집계됐다. 전체 모바일 가입회선도 5.2% 증가한 3146만7000여개를 기록했다. 2분기에 총 53만6000개의 가입 회선이 순증했다.

스마트홈 부문 수익은 IPTV와 초고속 인터넷 가입자 증가로 4.3% 상승한 6638억원을 기록했다. 인터넷 수익은 7.6% 성장했고, IPTV 수익도 2.1% 증가했다.

기업인프라 부문 매출은 4644억원으로 8.6% 증가했다. AI 데이터센터 사업이 28.9% 급증해 기업 인프라 성장을 이끌었다. AICC, 스마트모빌리티 사업 등을 포함한 솔루션 부문은 6.8% 늘어난 1346억원으로 집계됐다.

LG유플러스는 현재 수도권 최대 규모인 200MW급 파주 AI데이터센터를 건설 중으로 내년 상반기 전산 1개 동을 개소할 예정이다. 또 추가 전력 용량을 확보하고, 지방 거점도 구축하고 나서면서 데이터센터 사업 경쟁력을 강화할 계획이다.

LG유플러스는 2026년 중간배당금으로 주당 270원을 지급한다. 지난해에 비하면 8% 증가한 규모다.

여명희 LG유플러스 최고재무책임자(CFO) 겸 최고리스크책임자(CRO)는 “전사적 AX(AI 전환)를 통해 운영 효율성과 수익성을 제고함으로써 성장 기반을 더욱 강화하겠다”며 “미래 성장을 위한 투자와 재무 건전성, 주주환원 간 균형을 유지하면서 기업가치 제고에 최선을 다할 것”이라고 말했다.