세제개편안 발표 전 서울 강남은 숨 죽이고, 강북은 뚜렷한 상승···경기 남부도 다시 ‘꿈틀’

시가 32억원이 넘는 주택과 비거주 주택 소유자의 보유세 부담을 높인 세제개편안 발표 직전 1주일 동안 서울 강남 아파트 값 상승률이 눈에 띄게 축소된 것으로 나타났다. 반면 강북의 상승세는 커졌고, ‘반도체 벨트’ 영향권인 경기 남부 상승률도 올랐다.

한국부동산원이 6일 발표한 7월 마지막주 주간 아파트가격 동향을 보면, 매매가격 변동률은 서울 0.26%, 경기 0.16%로 그 전주에서 각각 0.01%포인트씩 상승했다.

서울 강남구 상승률은 0.01%로, 그 전주 0.07%에서 하락했다. 이 기간 서초구도 0.05%에서 0.02%로, 송파구도 0.2%에서 0.15%로 떨어졌다. ‘강남 3구’에 강동구까지 포함한 동남권 가격 상승세 둔화는 7월 첫째주 이후 4주째 계속되고 있다.

이는 30억~40억원을 웃도는 고가 주택이 많은 지역 특성상 지난 3일 세제개편안 발표를 앞두고 관망세를 보인 것이다. 실제 시가 32억~50억원(과세표준 12억~25억원) 1주택자 세율을 현행 1.3%에서 2028년 2%까지 올리는 개편안이 나왔다. 양도소득세의 장기보유특별공제는 2029년 보유에 대한 공제는 없애고 거주 시 최대 80%, 한도 10억원까지 공제하는 것으로 차차 바뀐다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 “고가 1주택자가 매도, 보유, 증여 등 선택지를 두고 실익을 따지면서 의사결정을 고민하는 보유자들이 늘어날 것”이라고 말했다.

반면 강북의 여러 지역에선 상승률이 큰 폭으로 뛰었다. 중구가 0.54%로 그 전주 0.36%에서 0.18%포인트 커졌다. 성북구(0.49%)와 서대문구(0.43%)는 0.1%포인트씩, 종로구(0.37%)와 마포구(0.39%)는 0.06%포인트씩 상승률이 증가했다.

동대문구(0.31%), 강북구(0.36%), 노원구(0.46%)는 변동률이 비교적 크게 달라지지 않았지만 여전히 0.3%대 넘는 상승률을 유지했다. 서남권에서도 구로(0.3%), 금천(0.32%), 영등포(0.29%)가 0.3%대 안팎을 보였고, 관악구는 0.17%에서 0.3%로 커져 상승폭 확대가 두드러졌다.

반도체업계 배후 주거지인 경기 성남시·용인시에서도 가격 상승세가 가팔라졌다.

성남시 분당구 0.43%, 중원구 0.41%, 수정구 0.36%로 그 전주 상승률에서 0.11%~0.12%포인트씩 커졌다. 용인시 기흥구는 0.45%에서 0.52%로 올랐고, 수지구는 상승률 자체는 낮아졌지만 여전히 0.35%를 나타냈다.

화성시 동탄구는 상승률이 6월 중순 2.22%를 찍은 후 계속 낮아져 지난주 0.15%까지 내려왔다가 이번에 0.21%로 다시 높아졌다.