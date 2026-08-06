‘몰카범’ 나왔던 케리비안베이 여자 탈의실서 또 “남성 있다” 신고···경찰, 일주일 째 추적 중

경찰 현장 도착했을 땐 도주한 상태

경기 용인 워터파크 캐리비안 베이 여자 탈의실에 “수상한 남성이 들어왔다가 달아났다”는 신고가 접수돼 경찰이 수사 중이다.

6일 경기 용인동부경찰서와 연합뉴스에 따르면 지난달 30일 오후 4시40분쯤 캐리비안 베이 여자탈의실에 “선글라스를 쓴 수상한 남성이 있다”는 신고가 접수됐다.

경찰이 현장에 도착했지만, 피신고자는 현장을 벗어난 뒤였다. 당시 탈의실에 들어온 사람의 성별이 남성인지, 여자 탈의실에 들어간 경위와 안에서 어떤 행위를 했는지 등은 알려지지 않았다.

다만 목격자 진술을 종합하면 피신고자는 여자 탈의실 안을 배회하다가 캐리비안 베이 직원에게 제지돼 대화하던 중 갑자기 달아났다. 또 검은색 모자와 마스크, 선글라스로 얼굴을 가리고 머리에는 가발 같은 것을 쓴 상태였으며, 회색 반팔 티셔츠와 검은색 반바지를 입은 채 백팩을 앞으로 맨 수상한 모습이었던 것으로 전해졌다.

경찰은 주변 CCTV와 목격자 진술 등을 토대로 일주일째 해당 인물의 행적을 추적 중이다.

캐리비안 베이 관계자는 “현재 경찰 수사에 성실히 협조하고 있다”며 “고객들이 보다 편안하게 즐길수 있도록 안전관리를 강화하겠다”고 밝혔다.

캐리비안 베이는 2015년 8월에도 여자 샤워실과 탈의실 내부를 찍은 불법 촬영물이 유포된 사건이 발생한 곳이기도 하다. 당시 여자 샤워실과 탈의실 내부를 찍은 불법 촬영물이 성인사이트에 유포돼 논란이 일었다. 이 사건의 범인 최모씨(당시 27·여)는 강모씨(당시 33)로부터 200만원을 받고 초소형 카메라를 이용해 불법 촬영을 한 뒤 동영상을 건넨 것으로 드러났다.