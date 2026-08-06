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본문 요약

포스코퓨처엠이 국내 배터리 업체에 LFP용 양극재를 향후 6년간 공급하기로 했다.

포스코퓨처엠은 6일 국내 배터리 업체와 LFP용 양극재 대규모 장기 공급에 합의하며 LFP 양극재 사업을 본격화했다고 밝혔다.

이에 따라 내년부터 2032년까지 6년간 19만t 이상의 LFP용 양극재를 이 배터리 업체에 공급하게 된다.

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포스코퓨처엠, 배터리사에 LFP용 양극재 장기 공급한다

입력 2026.08.06 19:00

  • 오동욱 기자

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경북 포항 영일만 4산단에 위치한 포스코퓨처엠 포항 양극재 공장 전경. 포스코퓨처엠 제공

경북 포항 영일만 4산단에 위치한 포스코퓨처엠 포항 양극재 공장 전경. 포스코퓨처엠 제공

포스코퓨처엠이 국내 배터리 업체에 LFP(리튬·인산·철)용 양극재를 향후 6년간 공급하기로 했다. 북미향 에너지저장장치(ESS)의 수요가 급증하는 가운데 미국의 무역 규제 수준이 높아지면서 중국으로부터 주로 공급받던 LFP배터리 소재를 다변화하는 것으로 풀이된다.

포스코퓨처엠은 6일 국내 배터리 업체와 LFP용 양극재 대규모 장기 공급에 합의하며 LFP 양극재 사업을 본격화했다고 밝혔다. 이에 따라 내년부터 2032년까지 6년간 19만t 이상의 LFP용 양극재를 이 배터리 업체에 공급하게 된다. 상대방인 배터리 업체의 이름은 밝히지 않았다. 다만 두 회사는 구체적 조건을 논의한 뒤 3분기 중에 정식계약을 맺을 예정이다.

LFP 배터리는 NCM(니켈·코발트·망간), NCA(니켈·코발트·알루미늄) 등 삼원계 배터리에 비해 저렴한 가격과 긴 수명이 장점이다. 최근 인공지능(AI) 데이터센터 등 전력 수요가 늘면서 안정적인 전력 공급을 위한 ESS용 LFP 배터리 수요가 확대되고 있다. 특히 미국 ESS 시장은 2030년 600기가와트시(GWh) 규모로 커질 것으로 예상된다.

이날 합의는 ESS용 배터리에 들어가는 소재 공급망을 다양화하기 위한 전략으로 풀이된다. ESS에 들어가는 배터리는 90% 이상이 LFP 배터리로, 그간 이 배터리의 소재는 중국을 통해 들여왔다. 미국은 최근 중국산 배터리 소재와 공급망에 대한 규제 수준을 높이고 있다.

포스코퓨처엠은 향후 그룹 차원의 협력을 기반으로 산화철 등 제철 공정 부산물과 아르헨티나 염호에서 확보한 리튬 등을 활용한 신공법을 적용해 원가경쟁력을 더 높인 LFP용 양극재를 생산, 공급할 계획이다. 또 다른 대형 고객사들과도 LFP 양극재 공급계약 막바지 단계로 추가 수주에 맞춰 LFP 양극재 생산능력을 확대할 방침이다.

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