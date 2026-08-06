카카오엔터프, 이재한 대표 선임

카카오엔터프라이즈가 6일 임시 주주총회와 이사회에서 이재한 대표이사(사진)를 신규 선임했다.



이 대표는 카카오엔터프라이즈에서 클라우드인프라·디지털전환(DX)부문장, 사업부문장을 역임했다. 이 대표는 카카오엔터프라이즈의 주력 사업인 AI 인프라, 하이브리드 GPUaaS(서비스로서의 GPU)를 필두로 사업 연속성을 안정적으로 유지하며 AI 전환(AX) 선도 역량을 한층 강화할 방침이다.