경향신문 5기 독자위원회 새 위원장에 심석태 교수

경향신문 5기 독자위원회의 새 위원장으로 심석태 세명대 저널리즘대학원 특임교수(사진)가 6일 선임됐다. 서울대 법과대학을 졸업하고 SBS 취재기자, 뉴미디어국장과 보도본부장을 거친 뒤 언론윤리를 연구해온 대표 학자다.



전임 강형철 숙명여대 교수는 지난 4일 방송문화진흥회 이사장으로 호선되며 중도 사임했다. 심 위원장은 2027년 2월까지 잔여임기를 승계하게 된다.