홍명보 감독 선임 개입 의혹…축구협, 사상 첫 압색 ‘굴욕’

“놀랍지 않아” 무기력·회의감 팽배

대한축구협회가 홍명보 전 축구대표팀 감독 선임 과정의 부당 개입 의혹과 관련해 사상 처음으로 경찰의 압수수색을 받으면서 조직 전체가 큰 충격에 빠졌다.



서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 6일 오전 9시 천안 코리아풋볼파크에 있는 대한축구협회 사무실과 서울 종로구 축구회관 등에 대한 압수수색 영장을 집행했다. 협회는 변호사 입회 아래 영장을 확인한 뒤 압수수색을 수용했고, 직원들은 경찰 수사에 협조하기 위해 사무실을 비워야 했다.



경찰은 2024년 홍 전 감독이 축구대표팀 사령탑으로 선임되는 과정에서 정몽규 당시 대한축구협회장과 이임생 당시 기술총괄이사 등이 부당하게 개입했는지를 수사하고 있다. 경찰은 이틀 전인 4일 홍 전 감독을 피의자 신분으로 불러 조사했고, 이 전 기술총괄이사도 소환 조사한 것으로 전해졌다. 축구계에 따르면 당시 실무를 담당한 협회 직원 일부도 참고인 조사를 받은 것으로 알려졌다. 협회 내부 분위기는 분노보다 무기력에 가깝다. “올 것이 왔다”는 반응이 적지 않다.



한국이 2026 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패한 뒤 협회를 향한 개혁 요구는 더욱 거세졌다. 정 전 회장이 대회 개막 직전 사의를 표명했지만 비판 여론을 잠재우기에는 역부족이었다. 예상대로 정 전 회장과 홍 전 감독은 최근 국회 청문회에서 정치권의 집중 질타를 받았고, 이번 경찰 수사는 그 후속 조치 성격이라는 분석이 나온다.



협회 내부에서는 이미 지난해 정 전 회장이 연임에 성공했을 당시부터 “이번 지도부는 월드컵 성적에 운명이 달려 있다”는 말이 돌았다고 한다. 한 직원은 “조별리그 3차전에서 패한 뒤 이런 상황이 벌어질 것 같은 느낌이 들었다. 놀랍지는 않다”고 말했다. 청문회 이후 계속되는 국회의원실의 자료 제출 요구도 직원들의 부담을 키우고 있다. 직원은 “일은 계속 쌓이고 조직 분위기는 어수선하기만 하다. 모두 신경이 예민해져 있다”고 전했다.



협회 안팎에서는 홍 전 감독 선임 과정에 절차상 일부 미흡한 부분이 있었더라도 이를 형사처벌 대상 범죄로 볼 수 있는지에 대해서는 회의적인 시각도 있다. 실제 경찰은 같은 의혹으로 2024년 수사에 착수한 뒤에도 2년 가까이 결론을 내리지 못했다. 그럼에도 이번 압수수색으로 협회가 입은 타격은 적지 않다. 수사 결과와 별개로 ‘무능한 조직’이라는 부정적 이미지가 굳어졌고, 감독 선정과 직접 관련이 없는 직원들까지 조직 전체의 혼란 속에서 사기 저하를 겪고 있다는 우려도 나오고 있다. 경찰 수사가 장기화할 경우 협회의 정상적인 행정 업무에도 적지 않은 영향을 미치리라 예상된다.

