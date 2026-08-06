“트럼프 폭주할 때 당신들은 뭘 했나”…민주당 주류에 등 돌리는 젊은 유권자들

기성 정치인들 왜 패배하나 전투력 잃은 기득권 정치에 분노 기업의 거액 정치자금 관행보다 DSA 신예 ‘풀뿌리 모금’에 공감

미국 민주당 의원들이 민주사회주의 진영 정치인들에게 연달아 패배했다. 뉴욕 연방 하원의원 경선에서 민주사회 진영 후보들이 현역 의원을 꺾고, 콜로라도 덴버에서 29세 정치 신예가 15선 의원에게 승리할 때만 해도 ‘민주당 텃밭’이기 때문에 가능한 이변으로 보는 시각이 많았다.



하지만 대표적 경합주인 미시간에서마저 민주사회주의 후보들이 민주당 주류 온건파 후보들을 잇달아 꺾으며 더 이상 이례적 현상으로 보기 어려워졌다.



민주사회주의 열풍을 이끄는 ‘미국 민주사회주의자들’(DSA) 소속 정치인과 지지자는 대부분 밀레니얼 혹은 Z세대이다. 이는 민주당 주류가 차세대 유권자들의 지지를 잃었음을 의미한다.



젊은 유권자들이 기성 정치인들에게 등을 돌린 것은 “아무것도 하지 않았기” 때문이다. “도널드 트럼프 대통령은 거짓말을 많이 하고 사리사욕을 채우지만 어쨌든 뭔가를 하고 있는데, 당신들은 그동안 도대체 뭘 했느냐”는 분노다.



지난 6월 콜로라도 연방 하원 민주당 경선에서 15선 의원 다이애나 디겟(68)이 하원 보건소위원회 최고참 의원임을 강조하면서 “나야말로 보편적 의료보험 도입을 위한 청문회를 열 수 있는 사람”이라고 하자 DSA 소속 신예 멜라트 키로스가 “그럼 그동안은 뭘 한 것이냐. 게다가 당신은 제약업계로부터 막대한 정치자금을 받지 않았나”라고 반박한 것이 이를 잘 보여준다. 디겟은 경선 과정에 대형 민간 의료보험사 정치자금위원회(PAC)로부터 후원금을 받았는데 이 업체들은 보편적 의료보험이 도입되면 타격을 입는 곳들이었다.



4일(현지시간) 미시간 상원의원 경선에서 4선 현역 하원의원인 헤일리 스티븐스 의원을 꺾고 승리한 압둘 엘사예드는 주류 정치인들을 향해 “민주당의 문제는 옳은 말을 하고 싶어하면서도 쉽게 매수당한다는 점”이라며 “그래서 민주당은 끊임없이 얼버무리고, 약하게 말하다가, 결국 아무 말도 하지 않게 된다”고 비판했다.



민주당 기득권 후보들이 11월 중간선거를 앞두고 각종 기업 후원금은 물론 친이스라엘 로비 단체로부터 막대한 정치자금을 받은 것과 달리 DSA 후보들은 풀뿌리 유권자들로부터 정치자금을 모으는 방식의 운동을 펼쳤다.



엘사예드 후보의 경우 지난 7월 한 달간 4만9689명의 지지자로부터 6만1934건의 온라인 기부를 받아 330만달러(약 46억원) 이상의 선거자금을 모았다. 이 중 68%는 생애 첫 정치자금 기부자들이었다. 새로운 지지층을 적극 발굴해 후원금을 모았다는 뜻이다.



이 때문에 유권자들은 업계 로비에서 자유로운 DSA 후보들이 보편적 의료보험 도입, 인공지능(AI) 데이터센터 규제 강화 등 변화를 이끌어낼 수 있을지 모른다는 신뢰를 보내고 있다.



미 공영라디오(NPR) 진행자인 브리타니 루스는 “정치자금의 영향력을 없애자는 DSA 후보들의 메시지가 민주당원뿐 아니라 일반 대중에게도 공감을 얻는 것 같다”며 “(거액 기부자가) 후보자에게 돈을 뿌리는 방식이 더 이상 효과가 없어진다면 미국 정치 시스템이 크게 달라질 수 있다는 점에서 많은 유권자에게 큰 영향을 미칠 잠재력이 있다”고 했다.



가장 영향력 있는 민주사회주의자로 꼽히는 버니 샌더스 상원의원(무소속·버몬트)은 중간선거를 앞두고 기세를 더해가고 있는 DSA 열풍을 놓고 “우리는 지금 오랫동안 싸워온 정치혁명의 문턱에 서 있다”고 말했다.

