“대형 SUV가 부담스럽지 않았다”…볼보의 야심작 ‘EX90’ 타보니

“누가 운전해도 부담이 없겠다.”

6일 볼보자동차의 플래그십 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) EX90을 타며 든 생각이었다. 전폭이 1964㎜나 되는 대형 SUV지만 실제 운전에서는 차체가 부담스럽게 느껴지지 않았다. 최고출력 680마력보다 운전자의 피로를 줄이는 ‘편안함’을 앞세운 차. 이날 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 경기 의정부를 거쳐 돌아오는 왕복 64㎞ 구간을 달리며 느낀 EX90에 대한 감상이었다.

이런 감각은 운전석에 앉는 순간부터 시작됐다. 최근 차들이 운전석 조절을 위해 여러 버튼을 배치하는 것과 달리 EX90은 조약돌처럼 생긴 장치 하나만 달았다. 이 장치를 조이스틱처럼 움직여 시트의 앞뒤 위치와 높이, 등받이 각도 등을 조절할 수 있었다. 허벅지 받침을 연장할 수 있도록 만든 점도 인상적이었다. 받침을 최대한 늘리자 성인 남성 기준으로 오금 부근까지 시트가 받쳐줬다. 하체를 안정적으로 받쳐줘 장시간 운전에도 도움이 될 것 같았다.

주행 중 가장 돋보인 부분은 정숙성이었다. 문을 닫는 순간 외부와 공간이 분리되는 듯했다. 동대문 도심에서 들리던 오토바이 소음과 매미 울음소리는 창문을 닫자 거의 들리지 않았다. 내연기관 차량에서는 쉽게 듣기 어려운 통풍 시트의 작은 바람 소리가 느껴질 정도였다. 세종포천고속도로에서 속도를 높인 뒤에도 풍절음과 노면 소음이 적었다.

주행 감각도 운전자가 긴장하지 않도록 다듬은 듯했다. 약 2.7t에 달하는 차체를 최고출력 680마력의 트윈모터가 여유롭게 끌어냈다. 퍼포먼스 주행모드에서는 가속페달 반응이 한층 즉각적으로 변했지만 차체는 여전히 안정적이었다. 고속에서도 노면을 단단하게 붙잡는 안정감이 이어졌다. 빠르게 달리는 능력을 과시하기보다 강한 힘을 부드럽게 전달하는 데 초점을 맞췄다는 느낌이 강했다.

운전석 외에도 피로를 줄이기 위한 설계들이 눈에 띄었다. 트렁크에서는 별도의 버튼을 눌러 3열 좌석을 자동으로 접을 수 있었다. 무거운 짐을 실을 때는 차체 뒤쪽 높이를 낮춰 짐을 들어 올리는 부담도 줄였다. 이날 서울의 낮 최고기온이 38도까지 오르면서 파노라마 루프로 열기가 내려올까 걱정했지만 기우였다.

디지털 환경도 충실했다. 14.5인치 크기의 중앙 디스플레이와 운전자 디스플레이, 헤드업 디스플레이가 하나의 시스템처럼 필요한 정보를 직관적으로 전달했다. EX90은 주차 중 다른 차량과 가까워지자 단순히 경고음을 넘어 실제 남은 공간을 센티미터(㎝) 단위로 알려주기도 했다. 볼보는 “차량 내외부 센서가 수집한 데이터를 분석해 향후 안전 기술과 운전자 보조 시스템을 고도화하는 데 활용할 계획”이라고 설명했다.

다만 물리 버튼 사용에 익숙한 운전자라면 적응하는 데 시간이 필요해 보였다. 공조 장치와 사이드미러 조절, 글로브박스 개폐까지 대부분 기능을 센터 디스플레이에서 조작해야 하면서다. 음성 인공지능(AI) 비서인 ‘아리아’도 완성도가 높지 않았다. 시승 중 아리아의 가장 잦은 답변은 “잘 모르겠습니다” “이해하지 못했습니다” “이 기능은 아직 지원하지 않습니다”였다. 일부 경쟁 차종의 AI 비서들과 비교하면 음성 인식 정확도와 지원 범위는 개선이 필요해 보였다.

수납공간 구성도 호불호가 갈릴 만했다. 도어트림은 물건을 완전히 가리는 형태가 아닌 개방형 구조이고, 센터 콘솔에도 자주 사용하는 작은 물건을 올려둘 만한 공간이 넉넉하지 않았다. 운전자가 키를 두는 곳에 휴대전화를 올려두면 동승자는 휴대전화를 둘 마땅한 공간을 찾기 어려웠다.