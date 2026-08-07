[단독]관저 이전 공사 총괄 ‘21그램’ 직원이 “윗선 덕에 감사원 출석 안 했다”···종합특검 녹취 확보

윤석열 전 대통령 관저 이전 공사를 총괄한 인테리어 업체 ‘21그램’의 직원이 “윗선이 감사원 출석을 막아줬다”고 말한 녹취(녹음파일)를 권창영 2차 종합특검팀이 확보했다. 특검은 21그램 김태영 대표가 김건희 여사를 상대로 감사 무마를 청탁했고, 감사원이 감사를 축소·은폐했다고 보고 있다.

6일 경향신문 취재를 종합하면 특검은 21그램 직원 A씨와 원담종합건설 측 B씨가 2023년 4월 말 나눈 전화 녹취를 확보했다. 녹취에서 A씨는 B씨에게 “(김)대표님이 선임 행정관보다 더 윗선이 있다고 했다”면서 “거기다가 얘기를 해서 우리가 출석도 안 한 것 아니냐”고 말했다.

당시 21그램과 원담은 관저 이전 공사 특혜 수주 의혹으로 감사원 감사를 받고 있었다. 21그램은 종합건설업 면허가 없는데도 공사를 수주했다. 이 때문에 김 여사가 친분이 있는 김 대표에게 사업을 몰아준 게 아니냐는 의혹이 일었다. 원담은 서류상 증축 공사를 맡은 업체로, 면허만 대여해줬다는 혐의에 대해 감사를 받고 있었다.

감사원은 이런 의혹을 조사하기 위해 21그램과 원담 관계자를 대면 조사할 방침을 세운 뒤 이를 통보했다. 그러나 감사원은 2023년 3월 돌연 서면조사 방침으로 선회했다. 특검은 대면조사가 서면조사로 축소된 배경에 21그램 측의 청탁과 대통령실의 압력이 있다고 의심해왔는데, A씨의 녹취에 이같은 정황이 담긴 것으로 본다.

특검은 2024년 감사원 감사가 다시 진행되자 대통령실 관계자가 민간업자를 달랜 녹음도 확보했다. 대통령실 관계자 C씨는 원담 측에 “조사관들이 뭐라 얘기를 하더라도 어차피 윗선에서 알아서 잘 정리할 것”이라면서 “감사원이 뭔가 새로운 것을 밝히려는 것이 아니라 여태 감사가 진행된 결대로 마무리하려고 한다”는 취지로 말한 것으로 전해졌다. C씨는 이어 조은석 당시 감사위원을 지칭하며 “별난 사람이 하나 있어 우리가 고생하고 있다. 걱정하지 말라”는 취지로도 말했다.

김 대표는 특검 측이 이런 녹음 파일을 제시하자 “기억이 나지 않는다”면서도 “증거가 그렇다면 맞을 것”이라는 취지로 답했다고 한다.

특검은 김 대표가 감사 무마 뿐만 아니라 예산 확보에도 관여했다고 의심한다. 특검 수사에 따르면 김 대표는 2022년 5월16일 대통령실 관리비서관실로부터 예산이 부족하다는 사실을 전달받았다. 회의 직후 21그램은 김 여사에게 600만원대 디올 의류를 선물했다. 이후 대통령실은 행정안전부 예산 20억9000만원의 관저 공사에 불법 전용했다. 특검은 김 대표가 김 여사에게 의류를 대가로 예산 편성을 청탁한 게 아닌지 의심한다.