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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 미군의 탄약 보유량을 강조하며 이란과의 종전 가능성을 거듭 낙관했다.

트럼프 대통령은 전날에도 이란과 "매우 좋은 논의"를 하고 있다며 호르무즈 해협 재개방 가능성을 거론했다.

트럼프 대통령은 미군이 주요무기를 소진했다는 언론 보도도 반박했다.

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트럼프 “이란 전쟁 곧 끝날 것” 또 낙관론···탄약 소진설도 반박

입력 2026.08.07 07:34

수정 2026.08.07 08:35

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  • 최경윤 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 미군의 탄약 보유량을 강조하며 이란과의 종전 가능성을 거듭 낙관했다.

트럼프 대통령은 6일(현지시간) 백악관 집무실에서 열린 행정명령 서명식 중 유가 하락 전망 등과 관련해 “나는 곧 (전쟁이) 끝날 것으로 본다. 오래 갈 수 없다고 본다”고 말했다고 AP통신이 전했다.

이어 “나는 협상에 관여하고 있으며, 우리는 잘하고 있다. 곧 (종전이) 될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.

합의가 이뤄진 것이냐는 취재진 질문에는 “그렇다고 말하고 싶지는 않다”면서도 “지금은 어느 정도 열려 있는 상태”라고 답했다. 트럼프 대통령은 전날에도 이란과 “매우 좋은 논의”를 하고 있다며 호르무즈 해협 재개방 가능성을 거론했다.

트럼프 대통령은 미군이 주요무기를 소진했다는 언론 보도도 반박했다. 그는 “우리는 아주 강력한 탄약을 보유하고 있으며 사실상 무제한 공급이 가능하다”라며 “우리는 말 그대로 막대한 규모의 탄약을 보유하고 있다”고 했다.

앞서 뉴욕타임스는 미군의 중동 지역 방공 미사일 재고가, 월스트리트저널은 패트리엇 요격 미사일 잔여 재고가 충분하지 않은 상황이라고 보도했다.

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