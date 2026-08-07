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입추인데···“어디까지 올라가는 거예요?” 전국 최고 39도 육박, 열대야 당분간 이어져

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본문 요약

절기상 가을의 시작을 알리는 '입추'인 7일에도 낮 최고기온이 39도까지 치솟는 극심한 폭염이 이어지겠다.

기상청은 이날 낮 최고기온은 전국적으로 31~39도로 예보했다.

특히 수도권과 강원 내륙, 일부 전라권은 최고기온이 39도 이상 올라가며 생명을 위협할 수준의 극단적 무더위가 예상돼 '폭염중대경보'가 발표됐다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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입추인데···“어디까지 올라가는 거예요?” 전국 최고 39도 육박, 열대야 당분간 이어져

입력 2026.08.07 07:59

수정 2026.08.07 08:33

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  • 박민규 기자

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서울 전역에 폭염특보 최고 단계인 폭염중대경보가 발효된 지난 4일 서울 동작구 기상청 최고기온 분포도 모니터에 서울과 경기, 강원 일부 지역이 붉게 나타나 있다. 35도부터 분홍색으로 그 이상은 붉은색으로 표시된다. 강윤중 선임기자

서울 전역에 폭염특보 최고 단계인 폭염중대경보가 발효된 지난 4일 서울 동작구 기상청 최고기온 분포도 모니터에 서울과 경기, 강원 일부 지역이 붉게 나타나 있다. 35도부터 분홍색으로 그 이상은 붉은색으로 표시된다. 강윤중 선임기자

절기상 가을의 시작을 알리는 ‘입추’인 7일에도 낮 최고기온이 39도까지 치솟는 극심한 폭염이 이어지겠다.

기상청은 이날 낮 최고기온은 전국적으로 31~39도로 예보했다. 특히 수도권과 강원 내륙, 일부 전라권은 최고기온이 39도 이상 올라가며 생명을 위협할 수준의 극단적 무더위가 예상돼 ‘폭염중대경보’가 발표됐다. 이 외 전국 대부분 지방 역시 최고 체감온도가 35도를 넘으며 극심한 더위가 이어지겠다.

기상청은 온열질환 발생 우려가 매우 큰 만큼, 필수 업무를 제외한 야외 활동과 실외 작업을 즉시 중단해 줄 것을 당부했다.

밤사이 기온이 25도 아래로 떨어지지 않는 열대야 역시 당분간 밤낮을 가리지 않고 지속할 것으로 보인다. 오는 8일에는 수도권과 강원 내륙, 충청권, 전라 내륙, 경상 내륙 곳곳에 소나기가 내리는 곳도 있겠으나, 비가 그친 뒤에는 습도와 기온이 올라 덥겠다.

7일 오전 5시 기준 주요 지역 기온은 서울 29.1도, 인천 29.4도, 수원 27.1도, 춘천 24.6도, 강릉 24.4도, 청주 28.6도, 대전 27.0도, 전주 27.5도, 광주 26.9도, 제주 27.3도, 대구 25.1도, 부산 27.1도, 울산 24.0도, 창원 27.1도 등이다.

바다의 물결은 동해·서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠으며, 안쪽 먼바다 파고는 동해 0.5~1.5m, 서해 0.5~3.0m, 남해 1.5~3.5m 수준으로 높게 일 것으로 예상된다.

영문번역(English Translation)
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