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[속보]합수본, ‘투표율 조작’ 중앙·서울·경기·충북 선관위 전방위 압수수색

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본문 요약

6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 수사하는 '국민 참정권 침해 진상규명을 위한 검경 합동수사본부'가 7일 중앙선거관리위원회는 물론 지역 선관위에 대한 전방위 압수수색에 나섰다.

합수본은 이날 공전자기록위작·공무집행방해 혐의로 중앙선관위, 서울시와 경기·충북도, 김포·의왕시와 진천군, 서초·강남구 선관위 등을 압수수색하고 있다.

이들은 지난 6·3 지방선거 당시 각 투표구의 투표율 수치를 잘못 입력한 사실을 감추기 위해 수치를 조작한 혐의를 받는다.

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[속보]합수본, ‘투표율 조작’ 중앙·서울·경기·충북 선관위 전방위 압수수색

입력 2026.08.07 09:12

수정 2026.08.07 09:36

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  • 허진무 기자

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경기 과천시 중앙선거관리위원회. 문재원 기자

경기 과천시 중앙선거관리위원회. 문재원 기자

6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태를 수사하는 ‘국민 참정권 침해 진상규명을 위한 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 서울중앙지검 3차장검사)’가 7일 투표율 조작 의혹을 받는 지역 선관위들에 대한 전방위 압수수색에 나섰다.

합수본은 이날 중앙선거관리위원회와 서울·경기·충북, 김포·의왕·진천, 서초·강남 선관위 등을 공전자기록위작·공무집행방해 혐의로 압수수색해 관련 자료를 확보하고 있다. 이 지역 선관위 관계자들은 지난 6·3 지방선거 당시 관내 투표소의 투표율 수치를 잘못 입력한 사실을 은폐하기 위해 수치를 조작한 혐의를 받는다.

합수본은 지난달 20일과 23일에도 중앙선관위를 압수수색했다. 합수본은 투표율 수치 조작이 중앙선관위와 경기선관위뿐 아니라 전국적으로 이뤄졌다고 의심해 수사 범위를 넓혀가고 있다.

합수본은 노태악 전 중앙선관위원장과 선관위 직원들의 해외 출장 관련 업무상 횡령 혐의도 수사 중이다. 노 전 위원장은 재임 기간이던 2022~2024년 배우자와 함께 3차례(호주·뉴질랜드, 독일·에스토니아, 덴마크·스웨덴) 출장을 다녀오면서 약 2억2600만원을 사용했다. 선관위는 출장 보고서에 노 전 위원장의 배우자 동반 사실을 기재하지 않았다. 선관위 직원 461명도 2022년부터 지난달까지 107차례에 걸쳐 해외 출장을 다녀와 외유성 출장 의혹이 불거졌다.

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