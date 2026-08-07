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[속보]경찰, ‘20대 하청노동자 끼임 사망사고’ HL만도 평택공장 압수수색

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본문 요약

경찰이 20대 하청노동자 끼임 사망사고가 발생한 HL만도 평택공장에 대한 강제수사에 착수했다.

지난달 22일 오후 12시48분쯤 HL만도 평택공장에서는 금속가공설비를 점검하던 하청업체 소속 A씨가 기계에 끼어 숨지는 사고가 났다.

그는 사업장을 돌며 설비를 점검하고 수리하는 하청업체 소속으로, HL만도 평택공장에서 첫 번째 설비 수리를 마친 뒤, 다른 설비를 점검하러 기계 안에 들어갔다가 사고가 난 것으로 파악됐다.

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[속보]경찰, ‘20대 하청노동자 끼임 사망사고’ HL만도 평택공장 압수수색

입력 2026.08.07 09:16

수정 2026.08.07 12:19

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  • 김태희 기자

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29일 서울 정동 민주노총 금속노조 회의실에서 열린 HL만도 고 김승모 노동자 중대재해 관련 사고조사 및 유가족 요구 발표 기자회견에서 참석자들이 고인에 대한 묵념을 하고 있다. 2026.7.29. 정지윤 선임기자

29일 서울 정동 민주노총 금속노조 회의실에서 열린 HL만도 고 김승모 노동자 중대재해 관련 사고조사 및 유가족 요구 발표 기자회견에서 참석자들이 고인에 대한 묵념을 하고 있다. 2026.7.29. 정지윤 선임기자

경찰과 노동당국이 20대 하청노동자 끼임 사망사고가 발생한 HL만도 평택공장에 대한 강제수사에 착수했다.

경기남부경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 7일 오전 9시부터 고용노동부와 합동으로 경기 평택시 포승읍 HL만도 평택공장에 대한 압수수색 영장을 집행 중이라고 밝혔다.

경찰과 노동부는 이번 압수수색을 통해 안전 관리와 관련한 자료 전반을 확보해 평소 HL만도 평택사업장이 노동자 안전 교육 및 사고 예방 조치를 제대로 했는지, 사고 당시 어떤 작업 지시를 내렸는지, 어떻게 관리 감독을 했는지 등을 살펴볼 방침이다.

양 기관은 이날 확보한 압수물에 대한 분석을 마치는 대로 관련자를 차례로 소환해 조사할 계획이다.

지난달 22일 오후 12시48분쯤 HL만도 평택공장에서는 금속가공설비를 점검하던 하청업체 소속 A씨가 기계에 끼어 숨지는 사고가 났다.

그는 사업장을 돌며 설비를 점검하고 수리하는 하청업체 소속으로, HL만도 평택공장에서 첫 번째 설비 수리를 마친 뒤, 다른 설비를 점검하러 기계 안에 들어갔다가 사고가 난 것으로 파악됐다. 경찰과 고용부는 김씨가 기계 내부에 있는 것을 알지 못한 HL만도 직원이 기계를 시운전하면서 사고가 난 것으로 보고 있다.

김씨의 유족은 진상규명과 책임자 처벌을 촉구하며 장례 절차를 무기한 연기한 채 반발하고 있다.

영문번역(English Translation)
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