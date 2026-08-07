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음성 방수시트 제조업체 불···8시간 만에 큰불 잡혀

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본문 요약

지난 6일 밤 충북 음성 한 방수시트 제조 업체에서 불이 나 소방당국이 밤샘 진화 작업을 벌이고 있다.

7일 충북소방본부에 따르면 6일 오후 11시1분쯤 음성군 삼성면의 한 방수시트 제조 업체에서 불이 났다.

불이 나자 소방 당국은 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 '대응 1단계'를 발령하고 인력 210명, 장비 66대를 투입해 진화 작업을 벌였다.

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음성 방수시트 제조업체 불···8시간 만에 큰불 잡혀

입력 2026.08.07 09:34

수정 2026.08.07 10:48

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  • 이삭 기자

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충북 음성군 삼성면의 한 방수시트 제조 업체에서 지난 6일 오후 11시1분쯤 원인을 알 수 없는 불이나 소방당국이 진화작업을 벌이고 있다. 이 불로 1명이 2도 화상을 입고 공장 5개 동이 모두 타는 피해가 발생했다. 음성소방서 제공.

충북 음성군 삼성면의 한 방수시트 제조 업체에서 지난 6일 오후 11시1분쯤 원인을 알 수 없는 불이나 소방당국이 진화작업을 벌이고 있다. 이 불로 1명이 2도 화상을 입고 공장 5개 동이 모두 타는 피해가 발생했다. 음성소방서 제공.

지난 6일 밤 충북 음성 한 방수시트 제조 업체에서 불이 나 소방당국이 밤샘 진화 작업을 벌이고 있다.

7일 충북소방본부에 따르면 6일 오후 11시1분쯤 음성군 삼성면의 한 방수시트 제조 업체에서 불이 났다.

불이 나자 소방 당국은 관할 소방서 인력 전체가 출동하는 ‘대응 1단계’를 발령하고 인력 210명, 장비 66대를 투입해 진화 작업을 벌였다.

소방당국은 화재 발생 8시간여 만인 7일 오전 7시 9분쯤 큰불을 잡고 잔불 정리 작업을 진행 중이다.

이 불로 해당 업체 공장 5개 동(2000㎡)이 모두 탔다. 또 직원 A씨(50)가 2도 화상을 입어 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

소방당국은 현장 소방대원들의 탈진을 막기 위해 현장에 이동식 에어컨과 대형 선풍기를 설치했다. 또 생수와 이온음료, 포도당 등을 비치하는 등 대원들의 안전 확보와 폭염 대응에 만전을 기하고 있다.

앞서 음성군은 공장 화재로 다량의 연기가 발생함에 따라 인근 주민들에게 창문을 닫고 외출을 자제하라는 내용의 안전 안내 문자를 발송했다.

경찰과 소방당국은 불길을 완전히 잡는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사할 계획이다.

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