“수세미 하루 쓰고 버릴 거 아니면, 얼른 말려라” ··· 설거지하고 방치하면 ‘식중독 온상’

설거지를 마친 뒤 싱크대 한쪽에 올려둔 수세미. 겉보기에는 깨끗해 보여도, 실제로는 집 안에서 가장 많은 세균이 사는 물건 중 하나일 수 있다는 연구 결과가 잇따르고 있다. 최근 해외에서는 “수세미는 하루만 사용하고 버리는 것이 가장 안전하다”는 미생물학자의 조언까지 나왔다.

최근 영국 레스터대학교 프림로즈 프리스톤 임상미생물학 부교수는 현지 매체 인터뷰에서 “가능하다면 수세미를 하루 사용한 뒤 새것으로 교체하는 것이 가장 안전하다”고 말했다. 그는 수세미 스펀지가 음식물과 수분을 쉽게 흡수해 박테리아가 급격히 증식하는 환경이 된다고 설명했다.

앞서 2017년 독일 기센대학교의 미생물학자 마르쿠스 에거트 교수 연구팀도 실제 가정에서 사용 중인 주방 스펀지 14개를 분석한 결과, 362종의 세균을 확인했다. 일부 스펀지에서는 1㎤당 최대 540억 마리에 달하는 세균이 검출됐다. 연구진은 이런 세균 밀도가 사람의 장이나 분변에서 관찰되는 수준과 비슷할 정도로 매우 높다고 설명했다. ‘변기보다 더럽다’는 표현이 수세미에도 적용되는 셈이다.

수세미가 특히 위험한 이유는 구조 때문이다. 음식물 찌꺼기가 남기 쉽고, 사용 후에도 습기가 오래 유지되며, 미세한 구멍이 많은 다공성 구조 덕분에 세균이 증식하기에 이상적인 환경이 만들어진다. 여기에 여름철 높은 실내 온도까지 더해지면 세균 증식 속도는 더욱 빨라질 수 있다.

그렇다고 모든 수세미가 곧바로 식중독균으로 가득 찬다는 의미는 아니다. 다만 생닭이나 생고기, 흙이 묻은 채소 등을 손질한 뒤 사용한 수세미는 상황이 달라질 수 있다. 독일 연방위해평가연구소는 대장균이나 살모넬라균 같은 병원성 미생물이 소량만 묻어도 적절한 환경에서는 빠르게 증식할 수 있다고 설명한다. 특히 생닭을 손질한 뒤 사용한 스펀지는 가능한 한 교체하거나 철저히 소독할 것을 권고한다.

눈으로 확인하기 어렵다는 점도 문제다. 세균이 많이 번식했다고 해서 반드시 악취가 나거나 색이 변하는 것은 아니다. 겉보기에는 멀쩡한 수세미라도 이미 수많은 미생물이 증식해 있을 수 있다는 뜻이다.

그렇다면 현실적으로는 어떻게 관리하는 것이 좋을까. 전문가들은 무엇보다 사용 후 최대한 빨리 말리는 것을 가장 중요한 관리법으로 꼽는다. 젖은 상태로 싱크대에 방치하면 세균이 계속 증식할 가능성이 높기 때문이다. 물기를 충분히 짜고 통풍이 잘되는 곳에서 완전히 건조시키는 것이 좋다.

고온 소독도 도움이 된다. 미국 농무부(USDA)와 여러 식품안전 전문기관은 끓는 물이나 식기세척기의 고온 세척 코스를 이용하면 세균 수를 크게 줄일 수 있다고 설명한다. 전자레인지 소독 역시 일정 부분 효과가 있다는 연구가 있지만, 일부 미생물이 살아남을 수 있는 만큼 이를 만능 해결책으로 보기는 어렵다는 연구 결과도 있다.

교체 주기는 사용 환경에 따라 다르지만, 해외 식품안전 전문가들은 일반적으로 1~2주마다 새 수세미로 교체할 것을 권장한다. 특히 생닭이나 생선을 자주 손질하는 가정이라면 더 자주 교체하는 것이 바람직하다.