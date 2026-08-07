세종시, 한글날 100주년 맞아 ‘어린이 한글대왕 선발대회’ 연다

세종시가 올해 한글날 제정 100주년을 맞아 ‘어린이 한글대왕 선발대회’를 연다.

세종시는 오는 8일 서울 KBS 신관 아트홀에서 어린이 한글대왕 선발대회 예선 심사를 개최한다고 7일 밝혔다.

이번 대회는 KBS 1TV <우리말 겨루기>와 연계해 진행하는 어린이 한글 경연대회다.

전국에서 471명이 참가해 1차 필기시험 통과자와 지난해 대회 성적우수자 등 모두 108명이 예선 심사에서 본선 진출 경쟁을 벌이게 된다.

예선심사에서는 필기평가와 구술평가를 함께 진행한다. 우리말 이해도와 활용 능력, 어휘력, 표현력, 논리적 사고력 등을 종합적으로 평가해 본선 진출자 8명을 가릴 예정이다.

본선과 결선은 다음달 진행되며, 오는 10월 한글날을 맞아 <우리말 겨루기>를 통해 방송된다.

남궁호 시 문화체육관광국장은 “어린이들에게 한글과 우리말에 대한 관심과 애정을 확산하기 위해 이번 행사를 마련했다”며 “어린이들이 한글의 가치와 아름다움을 즐겁게 배우고 체험할 수 있도록 다양한 한글문화 프로그램을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

세종시는 올해 한글날 제정 100주년을 맞아 세종한글축제와 한글런, 한글 국제 인공지능(AI) 영상 공모전 등 한글문화를 확산하기 위한 다양한 행사를 추진한다.