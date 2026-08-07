올해 부산국제영화제 포스터 주인공은 ‘관객’···개막식 사회는 배우 김민하

부산국제영화제 사무국은 7일 ‘군상’(群像)을 모티브로 한 제31회 공식 포스터를 공개했다.

영화 관객의 다양한 모습을 담은 이번 포스터는 제2회 영화제부터 참여해 온 최순대 미술감독이 기획과 디자인을 맡았다. 최 감독은 “영화제를 완성해 온 것은 언제나 객석을 채워준 관객들의 존재”라며 “현장에 당도하고, 머물고, 영화를 기다리는 관객의 모든 순간에 영화제는 이미 한 편의 영화가 된다는 의미를 담았다”고 밝혔다.

앞서 영화제 개막식 단독 사회자로 배우 김민하가 선정됐다.

배우 김민하는 세계적 화제작인 애플TV <파친코>에서 젊은 ‘선자’ 역을 맡아 주목을 받았다. 이후 드라마 <조명가게> <내가 죽기 일주일 전> <태풍상사>, 영화 <하나 코리아> 등에 출연했다.

2025 서울드라마어워즈 국제경쟁부문 여자연기자상, 2025 청룡시리즈어워즈 신인여우상, 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상 여자배우상(라이징스타) 등을 수상하며 평단의 호평을 받았다.

제31회 부산국제영화제는 오는 10월 6일부터 15일까지 10일간 부산 영화의전당 일대에서 개최된다.