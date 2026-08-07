중국, ‘원폭 81주기’ 일본에 “피해국 이미지 내세워 책임 회피”…‘재군사화’ 비판도

히로시마 원자폭탄 투하 81주기를 맞아 중국 정부가 일본 정부를 향해 군국주의가 남긴 역사적 교훈을 잊어서는 안 된다고 주장했다. ‘전쟁 가능 국가’로의 전환에 나선 일본 정부를 향해 강도 높은 비판도 내놨다.

7일 중국 외교부에 따르면 린젠 중국 외교부 대변인은 전날 홈페이지에 공개한 입장문에서 “핵무기가 초래한 재난과 비극이 다시 일어나서는 안 되지만 원폭이 투하된 역사적 배경 역시 깊이 반성하고 기억해야 한다”며 “일본 군국주의의 침략과 팽창이라는 교훈은 항상 경계해야 한다”고 밝혔다.

린 대변인은 일본 우익 세력이 ‘원폭 피해국’이라는 이미지를 통해 역사 왜곡을 시도한다고 비판했다. 그는 “일본이 주변국을 침략해 수천만명의 희생자를 낸 역사를 의도적으로 희석하면서 침략 책임을 벗어나려 한다”고 말했다.

이어 “최근에는 군비 증강을 추진하고 미국의 핵우산 강화를 모색하면서 독자 핵무장까지 거론하는 등 재군사화 야심을 숨기지 않고 있다”고 주장했다.

린 대변인은 일본의 이 같은 태도를 “세계 평화를 사랑하는 사람들에 대한 도전이자 역사적 정의를 모독하는 행위”로 규정하며 “국제사회의 우려를 직시하고 핵확산 금지와 관련한 국제법상 의무를 충실히 이행해 다시는 역사의 피고석에 서는 일이 없어야 한다”고 말했다.

다카이치 사나에 총리 취임 이후 일본에서는 안보 관련 3대 문서 개정을 통한 핵무기 반입 금지 원칙 재검토 가능성이 거론되고 있다. 다카이치 총리는 전날 추도사에서 ‘비핵 3원칙’(핵무기 보유·생산·반입 금지)을 견지하겠다고만 밝히고 유지하겠다는 의지는 드러내지 않았다.

미국은 1945년 8월6일 히로시마에 세계 최초의 원자폭탄을 투하해 재일 조선인 3만명 등 10만명 이상이 숨졌다. 사흘 뒤인 9일에는 나가사키에도 원폭이 떨어졌다. 일본은 같은 달 15일 연합국에 항복하며 제2차 세계대전이 막을 내렸다.