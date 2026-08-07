체온 오르면 필요 산소량 늘고 호흡근 부담 커져 천식·만성폐쇄성폐질환 등 환자에겐 심한 고통 오존 농도 상승도 ‘적신호’···고령 땐 더욱 취약

말 그대로 ‘숨이 턱턱 막히는’ 폭염이 이어지고 있습니다. 그런데 높은 기온이 실제 호흡곤란을 유발할 정도로 건강에 큰 부담을 준다는 사실을 알고 계시나요. 천식과 만성폐쇄성폐질환, 기관지확장증, 간질성폐질환 등 호흡기질환을 앓고 있는 분들뿐만 아니라 별다른 질환이 없는 사람에게도 폭염은 호흡기 건강을 해칠 수 있는 요인이 되니 각별한 주의가 필요합니다.

폭염은 높은 기온 자체도 문제지만 여러 다양한 경로로 몸에, 특히 호흡기에 안 좋은 영향을 미칩니다. 우선 더운 공기는 기도를 자극해 기침을 유발하거나 기관지를 수축시킬 수 있고, 기도 안의 염증 반응도 키울 수 있습니다. 기온이 매우 높은 날엔 건강한 사람도 숨이 답답하게 느껴진 경험 해보셨을 텐데요. 더운 날씨로 체온이 올라가면 호흡이 빨라지고 몸이 필요로 하는 산소량과 호흡근의 부담도 늘어나기 때문입니다.

이런 증상은 천식이나 만성폐쇄성폐질환 등으로 기도가 예민하거나 폐기능이 떨어진 환자에겐 더욱 심하게 나타나 고통을 유발합니다. 얕은 숨을 빠르게 쉬는 호흡을 반복하게 되면서 들이마신 공기를 충분히 내보내지 못해 폐 안에 공기가 갇히는 ‘동적 과팽창’ 현상이 일어날 수도 있고요. 이 경우 가슴 답답함과 호흡곤란이 더욱 심해지는 악순환이 발생할 수 있습니다. 평소 호흡기질환 증상이 잘 조절되지 않거나 폐기능이 많이 떨어진 환자, 산소치료를 받는 환자, 고령자와 심혈관질환 등 동반질환이 있는 경우 폭염을 더욱 주의해야 합니다.

여름철 강하게 내리쬐는 자외선이 자동차나 공장에서 나오는 질소산화물·휘발성유기화합물 등과 반응을 일으켜 오존의 대기 중 농도가 높아지는 것도 호흡기 건강에는 적신호가 됩니다. 높은 기온과 직접 관련된 건 아니지만 어쨌든 오존 농도가 최고조에 달하는 때가 오후 2~5시라는 점에서 폭염과 오존으로 인한 위험이 가장 커지는 시간대가 겹칩니다. 오존은 기도부터 호흡기 전반을 자극해 기침, 쌕쌕거림, 가슴 답답함, 호흡곤란 등을 유발하며 눈도 따갑고 아프게 만듭니다. 한낮에 오존주의보·경보가 발령됐을 때 특히 호흡기질환 환자가 외출을 자제해야 하는 것도 이 때문입니다.

또한 더운 날씨 가운데 땀을 많이 흘려 탈수가 생기는 것도 문제입니다. 몸속 수분이 부족해지면 기도에서 분비되는 점액이 끈적해지고 섬모가 외부의 먼지나 병원체를 밖으로 밀어내는 기능도 둔해집니다. 결국 폭염이 이어지면 기도는 평소보다 예민해지는 반면, 유해물질을 제거하는 방어 기능은 떨어져 기침과 가래, 쌕쌕거림을 비롯해 숨이 가쁜 증상까지 심해질 수 있습니다.

체온 조절 능력이 떨어져 폭염에 더욱 취약한 고령자는 온열질환을 경험하기도 쉽고, 질환의 정도와 후유증 위험 모두 높아지기 쉬우므로 특히 주의해야 합니다. 모든 온열질환이 폐손상을 유발하는 것은 아니지만 중증 열사병은 폐를 포함한 여러 장기에 심각한 손상을 일으킬 수 있기 때문이죠. 열사병으로 폐에 염증과 부종이 생기면 체내의 산소 교환이 어려워질 수 있으며, 급성호흡곤란증후군 같은 합병증이 발생할 위험도 커집니다.

이미 호흡기질환을 앓고 있는 고령자라면 선풍기만으로 더위를 견디기보다는 에어컨처럼 보다 효과적인 냉방장치를 활용해 실내 온도를 적절히 유지하는 것이 좋고, 냉방이 어려운 경우 무더위쉼터나 공공시설을 이용하는 것도 도움이 됩니다. 탈수를 예방하기 위해 갈증을 느끼기 전부터 물을 자주 마시는 것이 좋으며, 가장 더운 시간대에는 외출과 무리한 활동을 피해야 합니다.

김상혁 고려대 구로병원 호흡기·알레르기내과 교수는 “호흡기질환은 겨울철에만 악화된다고 생각하기 쉽지만, 폭염과 높은 오존 농도 역시 기도에 부담을 주고 만성 호흡기질환자의 증상을 악화시킬 수 있다”고 설명합니다. 김 교수는 이어 “특히 고령자나 폐기능이 저하된 환자, 산소치료를 받는 환자는 더운 시간대의 외출을 피하고 적절한 냉방과 충분한 수분 섭취를 통해 체온 상승과 탈수를 예방해야 한다”고 조언했습니다.