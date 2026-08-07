귀농 준비부터 작물 재배까지···대구시, 기초영농교육생 모집

대구시농업기술센터는 귀농·귀촌을 희망하거나 농업을 처음 시작하는 시민을 대상으로 ‘2026년 신규 농업인 귀농귀촌 기초영농기술교육 2기’ 교육생을 모집한다고 7일 밝혔다.

교육은 오는 31일부터 10월26일까지 매주 월·목요일 대구농업기술센터 녹색전당과 실습 현장에서 진행된다. 모두 15차례, 60시간 과정이며 교육비는 무료다.

교육 과정은 귀농을 위한 소득작목 선정과 정착 전략, 토양의 이해, 채소·과수·벼·서류·특용작물 재배기술, 농약 안전 사용, 농업e지 시스템, 스마트팜 기초 등으로 구성됐다. 관수 실습과 친환경 농자재 활용 등 현장 실습도 함께 진행된다.

모집 대상은 귀농·귀촌을 희망하거나 초기 정착을 준비 중인 대구시민이다. 모집 인원은 40명이다. 신청은 오는 10일 오전 10시부터 20일 오후 6시까지 대구시 통합예약시스템에서 하면 된다. 신청자를 대상으로 추첨해 교육생을 선발하며, 전화·방문·팩스 접수는 받지 않는다.

김수진 대구시농업기술센터 소장은 “귀농을 준비하는 시민들이 기초 영농기술과 실제 농업 현장 이해를 어려워한다”며 “이번 교육이 안정적인 농업 정착을 준비하는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.