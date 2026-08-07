한전기술지주 출범…‘에너지 유니콘’ 육성 사업 탄력

한국전력 100% 출자 설립 특허 스타트업 이전 등 역할

한국전력이 100% 출자해 설립한 한전기술지주가 출범했다. 정부의 ‘에너지 유니콘’ 육성 사업이 탄력을 받을 전망이다.

한전은 7일 전남광주 나주시 본사에서 한전기술지주 주식회사 출범식을 개최했다고 밝혔다. 한전기술지주는 한전이 100% 출자해 만든 에너지 분야 전문 자회사다. 한전기술지주는 한전이 보유한 약 8000개의 특허와 한국에너지공과대학 등의 유망 기술을 스타트업에 이전해 사업화하는 역할을 하게 된다.

초기엔 기업에 직접 투자하고 기업이 성장 단계에 들어서면 스케일업 펀드로 성장을 지원한다는 계획이다. 또 한전 에너지 기반 시설과 데이터를 활용한 실증과 후속 투자 연계, 국내 판로확보, 해외 공동 진출 등을 종합적으로 지원한다.

이날 출범식에선 한전기술지주와 한전, 한국산업은행과 IBK기업은행 등 투자 전문 기관 10곳이 ‘에너지 신산업 투자 생태계 조성을 위한 투자 얼라이언스 업무협약’을 맺었다. 한전은 국내 태양광 인버터 제조기업 7곳과 전력 기자재 제조기업 3곳과도 각각 ‘국내 태양광 인버터 산업 경쟁력 강화 업무협약’과 ‘나주시 직류(DC)기업 투자 유치와 산업 거점 조성 업무협약’도 체결했다.

출범식에 참석한 김성환 기후에너지환경부 장관은 “한전기술지주는 공공이 축적한 기술을 시장으로 연결하고 기업의 아이디어를 신산업으로 발전시키는 성장 플랫폼이 돼야 한다”고 말했다.