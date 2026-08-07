4대 이어온 장인정신…충북도, 단양 ‘자석벼루장’ 신재민씨 무형유산 보유자 인정 예고

충북도는 도 지정무형유산 ‘자석벼루장’ 기능 보유자로 신재민씨를 인정 예고했다고 7일 밝혔다.

신씨는 자석벼루장 명예보유자인 아버지 신명식씨로부터 2000년부터 제작기술을 전수하여 2012년 전승교육사로 인정받았다.

이후 신씨는 단양에서 4대째 이어진 전통을 계승해 원석 채취와 재단, 상사긋기, 물집 파기, 문양 조각, 봉망 세우기, 광내기 등 전 제작 과정을 숙련된 기술로 구현함으로써 기능 보유자로서의 역량을 갖췄다는 평가다.

이번 기능보유자 인정 예고는 2021년 신명식씨가 명예보유자로 인정된 이후 약 5년 만에 추진되는 것이다. 충북도는 단양 자석벼루 제작기술 안정적인 전승 기반을 마련하고 전승 현장에 활력을 불어넣는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

도는 또 ‘옥천 마을 탑제’를 도 지정무형유산 신규 종목으로 지정 예고했다.

옥천 마을 탑제는 마을 입구 돌탑에 제사를 올려 지역의 안녕과 풍년을 기원하는 공동체 제의다. 옥천 지역에서는 돌탑을 할아버지탑, 할머니탑, 내외탑 등으로 부르며 ‘영탑지신(靈塔之神)’을 모시는 의식을 이어오고 있다.

한국 민간신앙 전통성과 옥천지역 공동체 문화의 특성을 잘 보여주는 무형유산으로 평가된다.

이 종목은 별도 보유자나 단체를 두지 않는 공동체 종목으로 지정이 추진된다.

권기윤 충북도 문화유산과장은 “이번 예고가 전통기술과 공동체 문화의 안정적인 전승 기반을 마련하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 충북의 가치 있는 무형유산을 적극 발굴해 체계적으로 보전하겠다”고 말했다.

도는 30일간 각계 의견을 수렴한 뒤 오는 11월 열리는 충청북도무형유산위원회 심의를 거쳐 최종 지정 여부를 확정할 예정이다. 현재 충북에는 국가무형유산 7종목과 도 지정무형유산 22종목이 전승·보전되고 있다.