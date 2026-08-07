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스페이스X 9억주 보호예수 풀렸지만 주가는 9% 급등

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본문 요약

스페이스X 주식의 보호예수 기간이 6일 종료되면서 약 9억주가 시장에 풀리게 됐다.

시장에서는 보호예수 종료를 계기로 스페이스X 주가가 추가 하락할 것을 우려해왔으나 이날은 오히려 9% 상승하며 114.92달러로 거래를 마쳤다.

통상 기업들은 상장 후 180일간의 보호예수 기간을 두지만 스페이스X는 이날을 시작으로 향후 몇 달에 걸쳐 단계적으로 보호예수를 종료할 예정이다.

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스페이스X 9억주 보호예수 풀렸지만 주가는 9% 급등

입력 2026.08.07 11:08

  • 이보라 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
스페이스X가 개발한 발사체 ‘스타십’. 스페이스X 제공

스페이스X가 개발한 발사체 ‘스타십’. 스페이스X 제공

스페이스X 주식의 보호예수 기간이 6일(현지시간) 종료되면서 약 9억주가 시장에 풀리게 됐다. 스페이스X 주가는 최근 하락세를 보였으나 이날은 예상과 달리 급등했다.

미국 CNN, CNBC 등에 따르면 이날 스페이스X 임직원과 초기 투자자들의 보호예수 기간이 종료되면서 이들이 들고 있던 9억1150만주가 시장에서 거래가 가능해졌다.

보호예수란, 주식을 일정 기간 의무적으로 보유하도록 하는 것으로 이 기간이 종료되면 매도 물량이 늘어난다.

시장에서는 보호예수 종료를 계기로 스페이스X 주가가 추가 하락할 것을 우려해왔으나 이날은 오히려 9% 상승하며 114.92달러로 거래를 마쳤다.

통상 기업들은 상장 후 180일간의 보호예수 기간을 두지만 스페이스X는 이날을 시작으로 향후 몇 달에 걸쳐 단계적으로 보호예수를 종료할 예정이다.

로이터에 따르면 올해 12월8일 기준 스페이스X의 거래 가능 주식 비중은 전체의 40%까지 늘어날 것으로 전망된다. 내년 중반에는 일론 머스크 최고경영자(CEO)의 지분을 포함한 나머지 60%도 모두 거래할 수 있게 된다.

이날 급등에도 불구하고 스페이스X 주가는 불과 한 달여 만에 거품이 꺼지면서 부진한 흐름을 보여왔다.

장중 225.64달러까지 올랐던 주가는 상승분을 모두 반납하고 공모가(135달러) 아래로 떨어졌다. 특히 전날에는 14% 급락하며 역대 최저 108.27달러를 기록하기도 했다.

최근 스페이스X 주가가 하락세를 보이면서 투자자들이 손실 확정을 피하기 위해 매도를 미루고 주가 반등을 기다리고 있다는 분석이 나온다.

영문번역(English Translation)
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