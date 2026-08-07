폭염엔 ‘수족관’…역주행 베스트셀러 2주 연속 1위

‘역주행 베스트셀러’인 유래혁의 <수족관>이 2주 연속 베스트셀러 1위에 올랐다.

교보문고 8월 1주간 종합 베스트셀러 순위를 보면 유래혁의 소설 <수족관>이 지난주에 이어 1위를 지켰다. <수족관>은 2024년 1월에 발표된 장편 소설이다. 출간 당시에는 큰 화제를 모으지 못했으나, 젊은 층 독자를 중심으로 SNS에서 인기를 끌어 베스트셀러가 됐다.

최근 출판계를 이끌어가는 ‘1020세대’와 ‘여성’ 독자의 사랑을 받은 것이 인기 요인이다. 표지 삽화도 <스즈메의 문단속> 같은 일본 애니메이션이 떠오르는 여름날의 아련한 풍경이라 독자의 사랑을 받는 데 힘을 보탰다.

최근 별세한 일본 작가 히가시노 게이고의 신작 <투명한 나선>은 2위에 올랐다. 그의 주요 전작인 <용의자X의 헌신>, <악의>, <나미야 잡화점의 기적> 등도 추모 열기 속에 외국소설 분야 베스트셀러 순위권에 자리했다.

최근 종영한 드라마 대본집 <모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다>는 종합 7위에 진입했다. 교보문고 관계자는 “인기 드라마나 영화의 흥행에 힘입어 대본집과 각본집 출간이 활발히 이어지는 추세”라며 “이는 작품을 소장하고 싶어하는 팬덤의 수요가 반영된 결과”라고 말했다.

***교보문고 8월 1주간 종합 베스트셀러

1. 수족관(유래혁/포스터샵)

2. 투명한 나선(히가시노 게이고/북다)

3. 싯다르타(헤르만 헤세/민음사)

4. 유럽 도시 기행3(유시민/생각의길)

5. 세네카, 오늘을 빼앗기고 있는 당신에게(세네카/논픽션)

6. 니체의 초월자(프리드리히 니체/히읏)

7. 모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다 대본집 세트(박해영/알에이치코리아)

8. 매거진 조이 Vol3: 가비지타임(2사장/다산코믹스)

9. 코스모스(칼 세이건/사이언스북스)

10. 독서의 기술(고명환/라곰)