진천군, 체육·스포츠 인프라 확충 사업 ‘성과’

충북 진천군이 15년간 추진해 온 체육 인프라 확충 사업이 성과를 거두고 있다.

진천군은 2012년부터 주민 건강 증진과 생활체육 활성화를 위해 체육·스포츠 분야에 약 1100억 원을 투자했다고 7일 밝혔다.

지난 3월 총사업비 170억 원을 투입해 개장한 광혜원 개방형 다목적체육관은 25m 6레인 규모의 수영장과 실내 체육관을 갖췄다.

진천군은 이 시설이 그동안 체육시설 이용에 어려움을 겪던 지역 주민들의 거점 공간으로 자리 잡을 것으로 기대하고 있다.

이로써 진천군에는 진천종합스포츠타운, 이월 다목적체육관, 광혜원생활체육공원, 생거진천·문백 파크골프장, 광혜원 개방형 다목적체육관까지 이어지는 생활체육 인프라가 구축됐다.

진천종합스포츠타운은 연간 12만명이 찾고 있다. 또 생거진천·문백 파크골프장은 역시 이용객 3만명을 넘어서며 어르신들의 건강 증진과 여가활동 중심지 역할을 하고 있다.

진천군은 생활체육 기반도 확충해 나간다는 계획이다.

충북혁신도시에 축구장과 테니스장, 다목적구장 등을 갖춘 덕산 스포츠타운을 2027년 준공 목표로 추진하고 있다. 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 반다비 체육관 건립도 검토 중이다.

김명식 진천군수는 “스포츠는 군민의 건강을 지키는 복지이자 지역의 미래를 이끄는 성장동력”이라며 “생활체육 기반을 더 촘촘히 확충하고 국가대표선수촌과 연계한 스포츠산업을 육성해 군민이 체감하는 ‘진천 체육특별시’를 만들겠다”고 말했다.