미국, 단거리 전술핵 비중 늘린 새 ‘핵우산 전략’ 추진…한반도 안보 지형 흔드나

중·러의 동맹국 공격 상황 대비 ‘파괴적’ 장거리 전략핵과 달리 특정 군사 표적에 초점 맞춘 설계

미국 국방부가 중국·러시아와의 충돌 가능성에 대비해 단거리 ‘전술핵무기’의 역할을 확대하는 새로운 핵전략을 마련 중인 것으로 알려졌다. 전략 채택 시 역내 동맹국인 한국과 일본의 안보 지형에 중대한 변수가 될 것으로 전망된다.

NBC방송은 5일(현지시간) 소식통을 인용해 엘브리지 콜비 미 국방부 정책차관이 중·러와의 잠재적 충돌에 대비한 새로운 핵무기 전략 수립을 주도하고 있다고 보도했다. 콜비 차관은 이날 미 전략사령부가 있는 네브래스카를 찾아 비공개 군사 행사에서 관련 구상을 논의할 예정이었던 것으로 전해졌다.

보도에 따르면 새 구상은 기존 장거리 ‘전략핵무기’ 중심 전략을 탈피하고 단거리 전술핵무기에 더 큰 비중을 두는 방향이다. 미국의 동맹국이 역내 분쟁에서 러시아나 중국의 공격을 받는 상황에 대응하기 위해 고안된 것으로 알려졌다.

전략핵무기는 도시 전체 등을 파괴할 목적으로 운용되는 반면, 전술핵무기는 특정 군사 표적 등을 공격하는 목적으로 설계돼 상대적으로 작은 위력과 짧은 사거리가 특징이다.

콜비 차관은 이전부터 전술핵무기의 역할 확대를 주장해 온 인물로 알려졌다. 그는 미국의 현행 핵 독트린(교리)이 장거리 전략핵무기 의존도가 높아 억지 수단으로서 신뢰받기가 어렵다고 주장해왔다.

국방부 고위 관계자는 NBC에 “우리는 신뢰할 수 있는 핵 선택지가 필요하다는 입장”이라며 “확장 억제가 신뢰성을 가지려면, 국가 정치 지도부에 상식선에서 실제 사용할 수 있다고 판단되는 핵 능력을 제공해야 한다”고 말했다. 그렇지 않으면 적이 신뢰하지 않을 극단적인 선택지만 남게 돼 억지력에 도움이 되지 않는다고 설명했다.

이번 논의를 계기로 ‘핵전쟁 위험을 높이지 않으면서 분쟁을 억지하는 전략’을 둘러싼 냉전 시대의 논쟁이 재점화하고 있다. 전술핵무기 의존도가 높아질 경우 재래식 분쟁에서도 핵무기 사용의 문턱이 낮아질 수 있다는 우려가 제기된다.

일각에서는 장거리 전략핵무기 운용이 필요한 상황에 대한 준비 태세가 약화할 수 있다는 지적도 나온다. 사안에 정통한 미 의회 고위 보좌관은 “핵 억지력을 다시 위대하게 만들겠다고 공표한 도널드 트럼프 대통령의 입장과 이보다 더 동떨어진 연구는 상상하기 어렵다”며 콜비 차관이 주도하는 새 전략은 “나약하고 소심하다”고 NBC에 말했다.