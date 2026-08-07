구윤철 “청년·신혼부부·무주택자 대출 ‘핀셋 지원’ 검토···최대한 주택 공급 빨리 늘릴 것”

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 7일 대출 규제 완화 요구와 관련해 청년·신혼부부·무주택자 등 실수요자를 대상으로 한 ‘핀셋 지원’을 검토하고 있다며 조만간 대책을 내놓겠다고 밝혔다.

구 부총리는 이날 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’과의 전화 인터뷰에서 ‘현금 부자들만 강남 아파트를 살 수 있는 만큼 대출 규제를 풀어야 한다는 주장이 나온다’는 진행자의 질문에 “서민·실수요자 보호 조치는 좀 완화할 필요가 있다는 데 공감하고 있다”고 말했다. 그러면서 “청년이나 신혼부부, 무주택 서민 등의 애로를 해소하기 위한 핀셋 지원을 고민하고 있다”고 말했다.

구 부총리는 주택 공급과 금융 부문에서 추가 대책도 예고했다. 그는 “최대한 주택 공급을 빨리 늘리겠다”며 “아파트 공급에는 시간이 걸리는 만큼 우선 비아파트 주택 공급을 확대할 것”이라고 말했다.

최근 발표한 부동산 세제개편안에 대해서는 실거주 1주택자의 세 부담을 낮추는 데 초점을 맞췄다고 설명했다. 구 부총리는 “거주하는 주택은 30억원 이하의 경우 세 부담을 거의 줄여줬다”며 “30억원짜리 집을 사서 10년 정도 거주한 뒤 팔 경우 보유 단계의 세 부담도 줄이고 양도세도 낮아지도록 했다”고 말했다.

양도소득세 장기보유특별공제의 실거주 예외 인정 조항에 대해서는 “국회 논의 과정에서 추가로 검토할 수 있다”고 밝혔다.

구 부총리는 초고가 주택의 기준을 어떻게 정했느냐는 질문에는 “40억~50억원 수준부터 세 부담이 좀 더 정상화된다”며 “시중에서도 이 정도를 초고가 주택의 의미로 이해하고 있는 것으로 보고 있다”고 답했다.

다주택자에 대한 양도소득세 중과 완화와 관련해서는 “‘유예’가 아니라 ‘한시적 완화’”라고 강조했다. 조정대상지역 주택을 처분하는 2주택자는 기본세율에 내년 5%포인트, 2028년 10%포인트, 2029년 이후 20%포인트가 각각 가산된다. 3주택 이상자는 같은 기간 각각 10%포인트, 15%포인트, 30%포인트가 추가된다.

구 부총리는 이같은 단계적 중과 강화에 대해 “보유세 부담이 늘어나는 만큼 다주택자들이 단계적으로 적응할 기회를 달라는 국민 의견을 반영한 결과”라고 설명했다. 이어 세제개편안에 대한 국민 의견을 계속 수렴하고 있으며, 필요할 경우 향후 정책에 추가로 반영하겠다고 밝혔다.

주가 변동성을 키운다는 우려를 산 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 추가 대책을 내놓을지는 기본 예탁금을 지난달 31일 3000만원으로 올린 후 “쏠림 현상이 좀 완화된 게 사실”이라며 “모니터링하고 그 후 상황에 따라서 대응해 나갈 계획”이라고 말했다.