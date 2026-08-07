서울시 “주택 공급난, 과거 정비구역 대량 해제 탓···민간 정비사업이 해법”

서울시는 최근 주택 공급난과 관련해 정비구역 대량 해제에서 비롯됐다며 “민간 정비사업이 주택 공급의 핵심”이라는 보고서를 대통령실에 전달했다. 시는 연일 재개발·재건축을 강조하며 공공 주도로 공급 확대를 추진하는 정부에 대립각을 세우고 있다.

서울시는 오세훈 시장이 지난 5일 김용범 대통령 정책실장을 만나 ‘2차 정비사업 보고서’를 전달했다고 7일 밝혔다. 이 보고서는 지난달 14일 국무회의에서 이재명 대통령이 “일반적으로 공급 물량이 많이 부족하다고 하는데 왜 그렇게 되는지 현황 보고를 해달라”고 지시한 데 따라 마련했다.

보고서는 과거 정비구역 대량 해제와 신규 지정 억제, 잇따른 정비사업 규제가 누적되면서 발생한 구조적인 공급 공백이라고 진단했다. 주요 원인으로는 박원순 전 시장 시절인 2012년부터 2020년까지 이어진 공급 억제 중심 정책 기조를 꼽았다.

보고서에 따르면, 당시 서울 주택정책이 도시재생 중심으로 전환되면서 기존 정비구역 389곳이 해제됐다. 주거정비지수제가 도입되는 등 신규 정비구역 지정 요건도 까다로워졌다. 2016년부터 2020년까지 5년간 새로 지정된 주택 재개발 정비구역은 없었다.

명노준 서울시 주택실장은 이날 브리핑에서 “정비구역 389곳을 주택 공급 물량으로 따지면 43만호에 해당한다. 이 물량이 단절된 것”이라고 말했다. 명 실장은 “재개발·재건축은 구역 지정 후 보통 13~14년이 지나야 아파트가 공급된다”며 “2026~2028년 공급절벽이라는 얘기가 나오는 것도 이때 구역 지정을 많이 해제했기 때문”이라고 말했다.

중앙정부 차원의 규제 강화도 정비사업 위축 요인으로 지목했다. 투기과열지구 지정과 재건축 안전진단 기준 강화 등으로 사업성이 떨어지고 추친 기간이 늘어났다는 것이다. 주택담보인정비율(LTV) 강화를 포함한 대출 규제와 공사비 상승에 따른 갈등이 더해져 민간 정비사업 추진 동력이 약화되고 있다고 봤다.

정비사업이 실질적인 주택 공급 확대 효과를 낸다는 분석도 보고서에 담겼다. 서울시는 최근 3년간 준공된 정비사업 59곳을 분석한 결과 사업 전보다 주택 수가 36.4% 증가했다고 설명했다. 사업 유형별로는 재개발이 27.4%, 재건축이 44.2% 증가했다.

서울시가 2031년까지 31만호 착공을 목표로 관리하는 253개 정비사업 구역에서도 기존 주택 수보다 39.2% 공급 순증 효과가 예상된다고 전했다. 재개발 대상지는 29.7%, 재건축 대상지는 48.5% 증가하는 것으로 내다봤다.

서울시는 보고서를 통해 “가용 부지가 부족한 서울에서 재개발·재건축은 가장 효과적인 대규모 주택공급 수단”이라는 의견을 냈다. 단계별 행정 처리기한을 명확히 하는 표준처리기한제 도입 등을 통해 공급 시기를 최대한 앞당길 방침이다.

시는 재개발 임대주택 비율 완화와 민간 정비사업 용적률 상향, 조합원 지위양도 제한 유예, 이주비 대출 규제 완화, 재개발 조합설립 동의율 완화도 정부에 재차 건의했다.

명 실장은 “저희도 민간 사업만 하는 게 아니라 공공주택에도 관심을 갖고 지원하고 있다”며 “서울시와 정부는 부동산 시장 안정을 위해 (서로) 협력할 대상이지 비협조할 대상은 아니다”라고 말했다.

이날 한병도 원내대표 등 더불어민주당 의원들은 원내대책회의에서 오 시장 재임기간 착공 물량이 급감했다며 ‘오세훈 책임론’을 제기하기도 했다. 오 시장은 페이스북을 통해 “서울의 공급 기반을 무너뜨린 것은 분명히 박원순 시장”이라며 “공급의 씨를 말린 것도 모자라 제초제까지 뿌려놓아, 그 결과가 최근의 공급 절벽인데 그 책임을 돌리려 하니 적반하장이 도를 넘는다”고 말했다.