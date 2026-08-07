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이 대통령, 장성 진급자에게 ‘삼정검’ 수여 “다시 발생한 내란…군이 국민 신뢰 회복해야”

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본문 요약

이재명 대통령은 7일 청와대에서 진급한 장성들에게 삼정검 수치를 수여하며 "군사 정권의 역사로부터 군에 대한 신뢰를 회복하려는 노력이 길었지만, 다시 발생한 내란으로 국민 신뢰를 회복해야 할 과제가 있다"며 "신뢰 복구 과정이 쉽지 않겠지만 애써 달라"고 당부했다.

중장, 대장으로 진급하면 이 삼정검에 대통령이 계급과 이름, 수여 일자, 대통령 이름 등이 새겨진 끈으로 된 깃발인 수치를 달아준다.

이 대통령은 수여식 이후 환담에서 어려운 시기에 중책을 맡은 만큼 역할을 잘 해달라는 당부를 했다고 강 수석대변인이 전했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령, 장성 진급자에게 ‘삼정검’ 수여 “다시 발생한 내란…군이 국민 신뢰 회복해야”

입력 2026.08.07 14:03

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이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 장성 진급 신고 및 삼정검 수치 수여식에서 진급자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 윤한일 지상작전사령부 참모장, 이상렬 지상작전사령관, 이 대통령, 박흥재 공군사관학교장, 조충호 해군 참모차장. 연합뉴스

이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 장성 진급 신고 및 삼정검 수치 수여식에서 진급자들과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 윤한일 지상작전사령부 참모장, 이상렬 지상작전사령관, 이 대통령, 박흥재 공군사관학교장, 조충호 해군 참모차장. 연합뉴스

이재명 대통령은 7일 청와대에서 진급한 장성들에게 삼정검 수치를 수여하며 “군사 정권의 역사로부터 군에 대한 신뢰를 회복하려는 노력이 길었지만, 다시 발생한 내란으로 국민 신뢰를 회복해야 할 과제가 있다”며 “신뢰 복구 과정이 쉽지 않겠지만 애써 달라”고 당부했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 진급한 장성들에게 진급 신고를 받고 이어진 비공개 환담에서 이같이 말했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면브리핑에서 전했다. 이 대통령이 지난 5일 국방부 업무보고에서 “쿠데타를 세 번이나 한 중심이 육사”라며 사관학교 통합에 속도를 내라고 지시한 이후 이뤄진 장성 진급 축하 행사다.

이 대통령은 이날 이상렬 육군 대장(지상작전사령관)과 박흥재 공군 중장(공군사관학교장), 윤한일 육군 중장(지상작전사령부 참모장), 조충호 해군 중장(해군참모차장)에게 수치를 각각 수여하며 “축하합니다”라고 인사를 건넸다.

삼정검은 육군·해군·공군 3군이 일치해 호국·통일·번영의 3가지 정신을 달성한다는 뜻을 지니며 준장 진급 시 수여된다. 중장, 대장으로 진급하면 이 삼정검에 대통령이 계급과 이름, 수여 일자, 대통령 이름 등이 새겨진 끈으로 된 깃발인 수치를 달아준다.

이 대통령은 수여식 이후 환담에서 어려운 시기에 중책을 맡은 만큼 역할을 잘 해달라는 당부를 했다고 강 수석대변인이 전했다. 이 대통령은 그러면서 “소수가 전체의 명예를 훼손한 상황이 억울할 수 있으나, (신뢰 회복은) 군이 반드시 해야 할 일”이라며 “노력과 헌신에는 보상이 있기 마련이다. 지휘부가 책임감 있게 헌신해달라”고 요청했다.

영문번역(English Translation)
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