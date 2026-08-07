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네이버, 2분기 역대 최대 매출…영업이익은 AI 투자로 0.2% 감소

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본문 요약

네이버가 올해 2분기 광고와 커머스 등의 선전으로 분기 기준 최대 매출을 기록했다.

매출은 지난해 같은 기간보다 16.2% 증가하면서 역대 분기 최고 매출을 기록했다.

매출 증가는 광고와 커머스 등 핵심 사업에 AI를 접목한 것과 글로벌 개인 간 거래 사업이 성장한 데 따른 것이라고 네이버는 설명했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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네이버, 2분기 역대 최대 매출…영업이익은 AI 투자로 0.2% 감소

입력 2026.08.07 14:12

수정 2026.08.07 15:07

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  • 김유진 기자

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구글 선호 매체로 추가

AI 기반 광고, 매출 성장 60% 이상 기여

경기 성남시 네이버 사옥 모습. 한수빈 기자

경기 성남시 네이버 사옥 모습. 한수빈 기자

네이버가 올해 2분기 광고와 커머스 등의 선전으로 분기 기준 최대 매출을 기록했다. 다만 인공지능(AI) 인프라 투자의 영향으로 영업이익은 감소했다.

네이버는 올해 2분기 연결 기준 매출이 3조3888억원, 영업이익은 5203억원을 기록했다고 7일 공시했다. 매출은 지난해 같은 기간보다 16.2% 증가하면서 역대 분기 최고 매출을 기록했다.

매출 증가는 광고와 커머스 등 핵심 사업에 AI를 접목한 것과 글로벌 개인 간 거래(C2C) 사업이 성장한 데 따른 것이라고 네이버는 설명했다.

영업이익은 AI 인프라 투자 등의 영향으로 지난해 같은 기간보다 0.2% 감소했다. 네이버는 영업이익 감소 배경에 대해 “AI 인프라와 콘텐츠, 데이터 경쟁력 확보를 위한 선제적인 투자 확대가 단기적으로 비용 증가로 이어졌다”고 밝혔다.

사업 부문별 매출을 보면 플랫폼 1조9022억원, 파이낸셜 플랫폼 4707억원, 글로벌 도전 1조159억원으로 나타났다.

플랫폼 매출이 지난해 같은 기간보다 12.3% 증가한 데는 광고·서비스 매출 성장세가 영향을 미쳤다. 특히 AI 기반 광고가 매출 성장에 60% 이상 기여하는 등 ‘AI 효과’가 나타났다. 네이버가 지난달 말 정식 출시한 ‘AI 브리핑 광고’는 기존 검색 광고보다 클릭 전환율이 30% 이상 높았고 구매 전환율은 3배 이상을 기록했다. 서비스 매출은 네이버플러스 스토어와 멤버십, N배송 강화 등에 따른 커머스 생태계 성장으로 31.3% 증가했다.

파이낸셜 플랫폼 매출은 16% 늘어났다. 올 2분기 네이버페이(Npay) 결제액은 스마트스토어 성장과 외부 생태계의 지속적인 확장으로 21.0% 증가한 25조2000억원이었다. 네이버는 오프라인 통합 단말기 ‘Npay 커넥트’ 보급을 확대해 사업자용 AI 플랫폼 사업에 본격적으로 진출하고, 온·오프라인 데이터를 결합한 신규 수익원을 발굴할 계획이다.

글로벌 도전 부문 매출은 C2C 사업의 성장에 힘입어 지난해 동기보다 24.4%, 전 분기보다 7.9% 증가했다.

네이버는 엔비디아와 추진하는 AI 팩토리 사업의 경우 내년 상반기부터 매출이 발생할 것으로 예상했다.

최수연 네이버 대표는 최근 엔비디아와의 AI 팩토리 구축 프로젝트에 대해 “초기 자본 부담을 최소화하면서 빠르게 사업을 확장할 수 있는 기반을 구축했다”면서 “글로벌 대형 고객사를 포함해 엔비디아의 생태계와 자사가 보유한 기업·공공 고객 기반을 통해 글로벌 AI 컴퓨팅 시장에서 새로운 성장 동력을 마련해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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