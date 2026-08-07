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하이트진로가 오는 9월12일 인천 송도 달빛축제공원에서 '2026 이슬라이브 페스티벌'을 펼친다.

7일 하이트진로에 따르면 2018년 시작된 이슬라이브 페스티벌은 소주 브랜드 참이슬을 주제로 열리는 뮤직 페스티벌이다.

2024년 이후 2년 만에 개최되는 올해 행사는 송도 달빛축제공원으로 장소를 옮겨 개최한다.

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하이트진로 “테라와 함께 ‘이슬라이브’ 뮤직 페스티벌 즐겨요”

입력 2026.08.07 14:48

  • 정유미 기자

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하이트진로 제공

하이트진로 제공

하이트진로가 오는 9월12일 인천 송도 달빛축제공원에서 ‘2026 이슬라이브 페스티벌’을 펼친다.

7일 하이트진로에 따르면 2018년 시작된 이슬라이브 페스티벌은 소주 브랜드 참이슬을 주제로 열리는 뮤직 페스티벌이다.

2024년 이후 2년 만에 개최되는 올해 행사는 송도 달빛축제공원으로 장소를 옮겨 개최한다. 대중교통 접근성을 낮추고 관람 수용 인원을 약 1만명 더 늘린 것이 특징이다. 부산, 대구, 대전, 광주 등 지방 관람객을 위한 셔틀버스 노선도 운영한다.

이번 콘서트에는 다이나믹 듀오, 터치드, 이영지, 멜로망스, WOODZ, 윤마치, 딘딘, 마이티마우스, 조째즈, 싸이버거 등 10개 팀이 나선다. 힙합부터 밴드, 감성적인 보컬까지 다양한 분야의 아티스트들이 축제의 분위기를 한껏 달굴 예정이다.

특히 현장에서는 국내 주류 브랜드 최초로 24시간 내 생산된 참이슬과 테라 생맥주를 포함해 신제품 ‘테라 스파클링’, ‘테라 제로’ 등 총 13종의 주류 제품을 판매한다.

행사 입장은 오전 10시30분 부터 20세 이상 성인(2007년 12월31일 이전 출생자)에 한해 가능하다. 본 공연은 오후 2시부터 시작된다.

공식 티켓 가격은 4만원으로 오는 9월10일 정오부터 NOL티켓을 통해 예매할 수 있다. 앞서 지난 6일 오픈한 얼리버드 티켓 1000장은 당일 전량 매진됐다.

하이트진로 관계자는 “올해는 더 즐겁고 환상적인 하루를 선사하기 위해 프로그램을 다양하게 준비했다”며 “참이슬이 지향하는 깨끗함과 즐거움을 바탕으로 소비자와 소통을 이어가겠다”고 말했다.

한편 지난 뮤직 패스티벌에 당일 관람객이 1만8000명에 달할 정도로 인기를 끌었다.

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