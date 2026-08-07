지난해 식중독 환자 1만명 육박···10명 중 4명은 ‘살모넬라’

지난해 식중독 환자가 1만명에 육박하며 전년 대비 30% 가까이 급증한 것으로 나타났다. 특히 달걀 등을 매개로 한 살모넬라균 식중독이 기승을 부리며 전체 환자의 절반 가까이 차지했다. 높은 기온과 외식 증가 추세가 맞물리며 계절을 가리지 않고 식중독이 빈발하고 있어 일상 속 각별한 주의가 요구된다.

7일 식품의약품안전처가 발표한 ‘2025년 식중독 통계’에 따르면, 지난해 발생한 식중독은 총 319건, 환자 수는 9780명으로 집계됐다. 2024년(265건·7624명)과 비교해 발생 건수는 20%, 환자 수는 28% 증가한 수치다.

원인 병원체별로는 살모넬라 확산세가 가파르다. 지난해 발생한 살모넬라 식중독은 79건으로, 전체 환자의 43%에 달하는 4248명이 감염된 것으로 집계됐다. 살모넬라균 감염 사례는 2021년 32건, 2022년 44건, 2023년 48건, 2024년 58건에 이어 지난해 79건으로 5년 연속 증가세를 이어갔다.

환자 수 역시 전년(1907명) 대비 2.2배 급증해 최근 5년 중 최고치를 기록했다. 겨울철 대표 원인균인 노로바이러스 감염 역시 전년보다 31건 늘어난 68건(환자 1632명)이 보고됐으며 세균성과 바이러스성 식중독이 동반 상승하는 양상을 보였다.

원인 식품을 살펴보면 백반, 김밥 등 여러 식자재가 섞인 복합조리식품이 62건(환자 3260명)으로 발생 빈도가 가장 높았다. 이어 어패류(20건), 육류(16건) 순으로 나타났다. 특히 달걀 등 난류 관련 식중독은 발생 건수(14건)가 전체의 4%에 불과했지만, 환자 수는 2392명(24%)에 달해 한 번 발생하면 대규모 환자로 이어지는 특성을 보였다.

발생 장소별로는 음식점이 192건(환자 3850명)으로 전체의 60%를 차지했다. 외식 인구 증가가 주된 배경으로 꼽힌다. 이 밖에 학교 외 집단급식소에서 47건(1865명), 학교급식에서 36건(1691명) 각각 발생했다.

시기별로는 9월에 식중독 사고가 45차례 발생해 환자 1475명이 나오며 연중 최고치를 기록했다. 8월(42건·1454명)과 7월(37건·1108명)이 그 뒤를 이었다. 특히 여름철인 6~8월에 107건(3551명)이 몰려 가장 큰 비중을 차지했다.

식약처에 따르면 살모넬라 감염 예방을 위해서는 달걀을 만진 뒤 세정제로 손을 씻고 조리할 때는 중심온도 75도에서 1분 이상 가열해야 한다. 복합조리식품은 칼과 도마를 식자재별로 구분해 교차오염을 차단하고, 조리 후 상온에 두지 말고 즉시 먹거나 냉장 5도 이하, 냉동 영하 18도 이하에서 보관해야 한다.

식약처는 이번 분석 결과를 바탕으로 취약시설에 대한 사전 위생점검과 맞춤형 예방 홍보를 강화하고, 계절별·원인별 발생 특성을 반영한 안전관리 대책을 추진할 계획이다. 2025년 식중독 통계는 식품안전나라 누리집과 국가통계포털에서 확인할 수 있다.