‘세계 친환경 병원’ 최고 등급 받은 한국 병원 4곳, 어디일까

서울아산·삼성서울·고려대 구로·세브란스

세계 친환경병원 평가에서 국내 병원 4곳이 최고 등급을 받았다.

미국 시사주간지 뉴스위크가 7일 발표한 ‘2026년 세계 친환경 병원’(World’s Greenest Hospitals 2026) 자료를 보면 세계 각국에서 선정된 친환경 병원 250곳 가운데 서울아산병원, 고려대 구로병원, 삼성서울병원, 세브란스병원 등 국내 병원 4곳이 가장 높은 등급인 ‘나뭇잎 5개’ 등급을 받았다. 전 세계에서 최고 등급을 받은 병원은 34곳이었다.

다음 등급인 ‘나뭇잎 4개’ 등급에는 한림대 성심병원, 고려대 안암병원, 가톨릭대 서울성모병원이, ‘나뭇잎 3개’ 등급에는 전남대병원, 한림대 강남성심병원, 고려대 안산병원이 이름을 올렸다.

삼성서울병원과 서울아산병원은 ‘지속가능 인프라 우수병원’(Sustainable Infrastructure)으로도 선정됐다. 전 세계에서 친환경병원 최고 등급과 지속가능 인프라 우수병원에 동시 선정된 병원은 12곳뿐이다.

이번 평가는 지속가능성 관련 활동을 한 각국 병원을 대상으로 지속가능성 성과 데이터, 전문가 추천, 인증, 수상실적, 목표 설정, 정보공개 투명성 등을 종합적으로 분석해 순위와 등급을 매겼다.