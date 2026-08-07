LG 산업 특화 AI 파운데이션 모델, 구글·알리바바 제쳐

LG AI연구원이 개발한 산업 특화 인공지능(AI) 파운데이션 모델 2종이 글로벌 기관 평가에서 구글이나 알리바바 등 미·중 빅테크를 제쳤다고 (주)LG가 7일 밝혔다.

LG에 따르면 표 데이터를 예측하는 ‘엑사원 태뷸러(Tabular)’는 글로벌 평가기관 탭아레나에서 범주형 데이터 예측 부문 종합 1위 등 1760점을 기록했다. 구글의 최신 모델 ‘TabFM’의 평가점수 1749점을 넘어선 것이다.

엑사원 태뷸러는 표 형태의 합성 데이터를 학습한 정형 데이터 파운데이션 모델이다. 기존 범용 언어모델은 표를 텍스트로 변환한 뒤 분석하지만, 엑사원 태뷸러는 표의 행·열 구조와 데이터 간 관계를 직접 이해할 수 있다. 이에 다양한 산업 현장에서 제조 이상 탐지, 품질 판정, 리스크 예측, 고객 이탈 예측 등 정형 데이터 기반 의사결정에 활용하기 쉽다는 게 LG의 설명이다.

‘엑사원 포캐스트(Forecast)’는 제품 수요나 원자재 가격 등 시간 흐름에 따른 데이터 예측에서 구글이나 알리바바의 AI 모델보다 높은 성능을 보였다. 엑사원 포캐스트는 글로벌 기업 세일즈포스가 개발한 성능평가(리더보드)에서 ‘제로샷’ 부문 1위를 기록했다. 제로샷은 AI가 처음 하는 분야의 데이터를 추가 학습 없이 예측하는 것을 의미한다. 시계열 예측을 활용하면 시간 흐름에 따라 달라지는 제품 수요, 원자재 가격, 전력 사용량, 주가 등을 예측해 기업의 투자나 생산, 공급망 전략 결정을 할 수 있다.

그동안 하나의 범용 AI 모델로 산업별로 다른 시계열 예측을 하기 어렵다는 지적이 제기돼 왔다. LG AI 연구원은 엑사원 포캐스트 기술을 산업 현장에 꾸준히 적용한 결과, 금융·에너지·제조·의료 등 서로 다른 산업의 시계열 예측이 가능한 모델을 개발했다고 밝혔다.

임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 “글로벌 빅테크의 관심이 범용 언어모델에서 실제 산업 현장의 문제를 해결하는 산업 특화 AI 파운데이션 모델로 빠르게 이동하고 있다”며 “이번 성과는 제조업을 비롯한 다양한 산업 현장에서 축적한 데이터가 한국 AI의 차별화된 경쟁력이 될 수 있다는 점을 입증한 사례”라고 밝혔다.